Alfonso salillas Lacasa: "La historia y la dignidad no están en venta"

Por fortuna, el ministro Méndez de Vigo cumple la ley para que las 44 piezas regresen. No como Santi Vila y Lluís Puig, consejeros de Cultura de la Generalitat...

Exconsejeros, diría yo...

Correcto, exconsejeros. Vila y Puig se nos han reído a los aragoneses de forma reiterada.

Todavía hay quien se autoproclama demócrata y desconoce que el artículo 155 de la Constitución es un instrumento democrático.

Entre tantas medias verdades y mentiras enteras de las autoridades catalanas, le empezaría a contar y no acabaría.

Empiece, empiece, por favor.

El monasterio de Santa María de Sijena data del siglo XII. Es propiedad de la Comunidad Religiosa de San Juan de Jerusalén o de Malta. En 1923 fue declarado monumento nacional. A partir de ahí, sus bienes están protegidos.

Pues para estar protegidos, casi se les llevan hasta los cimientos...

Conozco muy bien la historia. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos se llamaban Ildefonso, y todos eran la familia de confianza de las monjas, los que realizaban cualquier obra con cualquier problema que surgiera. Mi padre incluso las amortajaba y enterraba cuando morían. Yo también estoy muy unido al monasterio desde que nací. Crecí allí.

¿Cuándo comenzaron los expolios en Sijena?

El primero llegó en 1936, en la Guerra Civil. Los anarquistas quemaron el monasterio. Las monjas se tuvieron que ocultar en el pueblo para salvar la vida. La columna republicana que venía detrás se llevó bienes al Museo de Lérida como botín de guerra. También en 1936, Josep Gudiol arrancó la pintura mural de la sala capitular y se la llevó a Barcelona. La Diputación de Huesca la reclamó en 1939, pero a fecha de hoy sigue expuesta en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

Desde 1939 y ahí sigue...

En 1960 también arrancó pinturas profanas el director general de la Junta de Museos de Barcelona. El siguiente paso llegó en 1970, al obligar a marcharse a las monjas a Barcelona. Sabían que en Sijena había un tesoro, y se trasladó al Museo Diocesano de Lérida, pues entonces Sijena pertenecía a esa diócesis.

Tras los expolios, llegaron las ventas.

Angelita Opi, priora de Sijena, murió en 1974. Las monjas pasaron de Barcelona a Valldoreix. Jordi Pujol incluso dijo que Valldoreix se hizo por él.

Solo faltaba la familia Pujol en esta historia.

No lo sé. Son capaces de todo. Las ventas por cuatro perras que se hicieron en 1983, 1992 y 1994 son ilegales, pues los bienes no pertenecían a Valldoreix, sino a Sijena. Nosotros ya hace más de dos años que ganamos el litigio. Devolvieron 51 piezas del MNAC el año pasado. Se perdieron dos por el camino de las 97 que debían enviar. Ahora, espero que devuelvan 44 de Lérida. La historia y la dignidad no están en venta.