Tareas divertidas y motivadoras, ¿alternativa a los deberes?

Llegar a a un acuerdo en el claustro docente para que los niños solo se lleven a casa unas tareas que les cueste realizar un determinado tiempo que varíe según su edad. Plantear rutas de actividades divertidas y motivadoras para completar en un mes que abarcan diferentes asignaturas y que los chavales tienen libertad para organizarse y presentarlas como quieren.

Son dos de las experiencias que se están desarrollando en colegios aragoneses que trascienden los posicionamientos habituales sobre los controvertidos deberes. Este sábado se han presentado en el marco de la jornada sobre ‘Tareas escolares en el proceso de aprendizaje’ que se ha celebrado en el instituto Corona de Aragón de Zaragonza y que ha reunido a unas 70 personas entre docentes y familias.

El colegio turolense de Alpartir -pionero en innovación- tiene establecido que en Infantil no hay deberes, que en 1º y 2º de primaria los niños tienen que invertir cómo máximo en hacerlos un cuarto de hora al día, en 3º y 4º una media hora y en 5º y 6º no más de 45 minutos. "Además son deberes de una semana para otra y se basan en preguntas como qué es la belleza o cuántos kilómetros recorren las abejas, son tareas competenciales", ha explicado Juan Antonio Rodríguez, director de este centro en el que estudian 46 niños de infantil y primaria. Además, previo acuerdo con las familias, los chavales sacan cada día un libro en la mochila y en caso de no tener faena comparten un rato de lectura con sus padres.