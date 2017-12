Cerca de un centenar de menores extranjeros solos han llegado a Aragón en dos años

La llegada de menores inmigrantes solos a España se está multiplicando en los últimos dos años y el fenómeno también tiene su reflejo en Aragón. En dos años han llegado a Aragón cerca de un centenar de menores extranjeros solos, la mayoría procedentes de Marruecos. Llegan a la Península en pateras o escondidos en camiones, y después viajan por toda España. Los que llegan a Aragón son acogidos por los servicios sociales y el Gobierno de Aragón ejerce su tutela (siempre que ellos y sus familias de origen estén de acuerdo).

Según los datos proporcionados por el Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia del IASS, en lo que llevamos de año ya se han abierto 31 expedientes de protección a menores extranjeros no acompañados. El año pasado fueron 24; en 2015, 4; en 2014, 9; y en 2013, 6. Estos son los datos de los menores acogidos en centros de la DGA y que voluntariamente participan en su programa de protección. A estos hay que añadir los menores detectados por la Policía y los servicios sociales, pero que después huyen y no quieren estar bajo tutela del Gobierno de Aragón. Estos casos, en los que se abren "diligencias previas" pero no expediente de protección también han aumentado.

Cerca de un centenar de menores extranjeros han llegado a Aragón en los dos últimos años: en 2017 se han abierto 31 expedientes de protección y 19 diligencias previas, y en 2016 fueron 24 expedientes de protección y 11 diligencias previas.