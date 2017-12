"Me despidieron por tener VIH"

Amador Fernández, natural de Alicante, contrajo el VIH hace ya 30 años. "Fui de los primeros. Tenía apenas 19 años", recuerda. Pese a que sospechaba cuál podía ser el diagnóstico, al confirmarse la infección lo pasó "bastante mal". No obstante, tras visitar a numerosos médicos y probar distintos tratamientos ha aprendido a convivir con su enfermedad. "Cocino, voy al cine, quedo con mis amigos, salgo a pasear... Llevo una vida prácticamente normal. Solo debo tomar una pastilla al día", señala.

Ahora se encuentra "fenomenal" en comparación con el "calvario" que vivió años atrás. "Siempre he tenido algún dolor. He padecido mucho por el oído y han tenido que operarme varias veces", admite. En el camino ha habido algún que otro bache, aunque "ninguno especialmente grave". "Siempre hay algunos amigos raros que temen que les contagies. El momento más delicado, no obstante, lo viví en el trabajo. Me despidieron al enterarse de que tenía VIH y, la verdad, lo pasé muy mal", reconoce.

En Zaragoza vive "desde hace prácticamente tres años". "La gente me recibió fenomenal desde el primer día, nadie me ha dado la espalda", explica. Cree, en todo caso, que la sociedad "debe avanzar un poco más", ya que casos como el suyo están "controlados" y no revisten riesgos para el resto de la población, de ahí que, como el presidente de Omsida, Juan Ramón Barrios, abogue por cambiar las leyes que se han quedado ya obsoletas.