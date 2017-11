Sorprendido cuando accedía a los juzgados con una pistola oculta dentro de un maletín

El hallazgo de una pistola oculta en el interior de un maletín hizo saltar este miércoles las alarmas en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, a la que el portador del arma intentaba acceder con normalidad cuando el escáner detectó el peligro. De forma inmediata, el servicio de seguridad del edificio le impidió el paso e informó a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, que retuvo al hombre hasta averiguar de qué tipo de pistola se trataba y cuáles eran sus intenciones.

Los hechos se produjeron en torno a las 11.25 en el edificio Vidal de Canellas, donde se encuentran los juzgados de la jurisdicción civil. El hombre pasó por el arco de seguridad sin problemas, pero los vigilantes se dieron cuenta enseguida de que en el portafolios que había introducido en el escáner parecía haber un arma de fuego. Al ser advertido de que con lo que llevaba dentro de la cartera no podía acceder, se mostró sorprendido. "No me acordaba de que la llevaba encima", dijo a continuación.Por precaución, el servicio de guardia se quedó con el maletín y retuvo al individuo hasta que llegó la Policía.

Esta persona iba vestida con traje y no había despertado ninguna sospecha inicial. Una vez descubierta el arma en su cartera, explicó que era el propietario de una funeraria de Zaragoza y que había acudido a los juzgados del recinto de la Expo "a un asunto personal".