Lambán asegura que los impuestos están fuera de la negociación de los presupuestos

El presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguró ayer que "no va a poner encima de la mesa de negociación con Podemos" una posible revisión de los impuestos autonómicos. Lambán –en una entrevista concedida al periódico ‘20minutos’– explicó que en las conversaciones que ya ha iniciado con esa formación para la elaboración de los Presupuestos de 2018 están valorando la situación de cada Consejería, pero ni Podemos habría solicitado cambios en la política fiscal ni él se plantea negociarlos.

El presidente sí ha hecho una salvedad, en lo que se refiere al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). "En su momento adquirimos con Podemos el compromiso de revisar la aplicación de ese impuesto", explicó. Eso sí, matizó que "Podemos reconoce que no se puede renunciar a lo que se recauda con él". "No está en cuestión la existencia de un impuesto de esa naturaleza, sino cómo se formule y cómo se gestione".

Lambán insistió además en defender su posición respecto al impuesto de Sucesiones. En este sentido, justificó la subida que aplicó en 2016, diciendo que él es quien estaría ejerciendo de forma "seria" sus competencias fiscales, frente a los gobiernos que han optado por bajarlos pese a mantener sus críticas porque no tienen suficientes fondos. "Pensaría que me he equivocado si quienes los han bajado pensasen que la financiación autonómica que tienen es suficiente", argumentó.