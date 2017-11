Zaidín: en recuerdo de Joaquín Ibarz, el periodista total

Joaquín estudió interno en San Viator (Huesca) desde los diez años e hizo bachillerato de Ciencias. Luego se licenció de Periodismo en la Universidad de Navarra, aunque su padre quería que fuera médico. "Cuando tuvo que ver un cadáver en la facultad por primera vez –recuerda su hermano mayor José, con una carcajada– dijo que nada de Medicina, que quería hacer Periodismo. A los veinte ya se licenció y empezó a trabajar en ‘El Noticiero’ de Zaragoza. Luego también pasó por ‘Andalán’, y alguno de sus escritos le trajo problemas con la policía; no se mordía la lengua. Después se fue a Inglaterra a perfeccionar el idioma, y trabajó en la Embajada de España en Londres".

A su regreso, Joaquín entró en la plantilla del ‘Telexpress’ de Barcelona, donde también hizo producción de eventos. José detalla con orgullo un rasgo de carácter de su hermano, que se manifestó en este destino y los subsiguientes conforme fue adquiriendo solidez y experiencia en la profesión. "Siempre ayudaba a los nuevos que demostraban ser trabajadores, como a Manuel Campo Vidal en su día. Después estuvo en la revista ‘Ser padres’ de Madrid y también llevó la revista del FC Barcelona a principios de los setenta, con Cruyff y Rexach en el equipo, hasta que llegó el presidente Núñez y suprimió la publicación; su antiguo director de ‘Telexpress’ pasó a la dirección de ‘La Vanguardia’ y se acordó de mi hermano, le propuso ir de corresponsal a América Latina... y fueron veintiocho años por allá".

Hay que preguntar a Joaquín

En México, después de tanto tiempo en la primera línea informativa, acabó siendo referente. Cuando llegaba gente a trabajar desde España lo buscaban para integrarse más rápido, incluyendo a cónsules y embajadores. "Dicen que casi ejercía de embajador en funciones –apunta su hermano– porque llevaba muchos años en la tarea y se las sabía todas. Además, se movió por toda América, Brasil incluido, excepto el cono sur. Una vez lo detuvieron en Panamá con su amiga Maruja Torres, que vino a verle aquí dos veces en sus últimos días. ‘Cara de Piña’ Noriega no lo quería soltar… también estuvo escribiendo sobre Sendero Luminoso en Perú, y entrevistó a Tirofijo en Colombia; no huía de los retos, y supo salir adelante. A la vuelta de la cobertura del terremoto de Haití fue cuando empezó a sentirse mal; vino a tratarse en Barcelona y había esperanzas, pero finalmente dijeron que su tumor era inoperable".

Ante el fatal diagnóstico, Joaquín pidió venir a Zaidín: no quería morir en el hospital. "Le dieron un mes de vida –recuerda José, emocionado– y aquí duró casi cinco. Estaba postrado en cama, pero se preocupó de ir catalogando por una pantalla toda la colección de piezas que trajo en contenedor desde México; era un coleccionista entregado. Acumuló más de 3.000 objetos de las cuatro esquinas del continente americano, entre muestras de artesanía, tejidos, platería, sombreros, espuelas, cuadros, máscaras y muchas otras cosas. Vino mucha gente a verle, además de Maruja y Campo Vidal. Aquí disfrutó además de las recetas caseras, le encantaba comer y estaba harto de la dieta del hospital".

Afortunadamente, el veterano periodista no tuvo dolores en sus últimos días. "Parece extraño, pero así fue –recuerda José– y no sufrió lo que nos temíamos. Su gran pena fue no tener tiempo para poner en marcha el museo abierto al público con sus recuerdos, La Casa de Usted, que ahora queremos hacer real. Nuestra hija Mercedes, que trabaja en Barcelona, ha pedido cambio de destino a Fraga y quiere ayudar. Ojalá las instituciones nos echen una mano; han mostrado interés y hablan muy bien de la idea, pero hace falta un empujoncito".

Branquil, pasión incesante por la cultura

El papel de las asociaciones vecinales es vital en todos los municipios a la hora de galvanizar su discurrir cotidiano, y un apoyo básico para los esfuerzos consistoriales. En Zaidín, además de las dedicadas a actividades deportivas como caza, motor, ciclismo o tiro al plato, brilla el desempeño de la Asociación Cultural Branquil. Se fundó en 1984 gracias al empeño de un grupo de jóvenes, y en la actualidad mantiene un cuerpo societario de 350 personas, entre miembros presenciales y residentes fuera del municipio. Branquil colabora en la tradicional Milla Urbana de Zaidín, así como en la Verbena de San Juan, las caminatas por rutas diversas de la zona, la entrega de la beca del Branquil (consagrada a los trabajos de investigación científica sobre el pueblo), la colaboración en la edición de libros relacionados con la localidad y sus costumbres, los talleres (desde batucada a teatro o ajedrez), los torneos de póquer o diferentes viajes con impulso cultural.

