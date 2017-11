Méndez de Vigo ordena que la Generalitat entregue las 44 obras de Sijena retenidas

En su escrito, Méndez de Vigo asegura que procederá "inmediatamente" a dar instrucciones a los órganos competentes del departamento de Cultura de la Generalitat, del que es titular, tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia que declaró nulas las operaciones de compraventa de las obras y ordenó su vuelta al monasterio de Sijena.

De igual modo, cumpliendo con las instrucciones del juez, el ministro señala que solicitará información de "la ubicación exacta de todas y cada una de las piezas pendientes de entrega", y además determinará la fecha en la que serán entregadas así como los medios que serán utilizados. Posteriormente, "tan pronto como reciba contestación", Méndez de Vigo indica que dará traslado al órgano competente, el juzgado de Instrucción número 1 de Huesca, cuyo titular, Antonio Martín González, actúa como sustituto, a la espera de que la nueva jueza tome posesión de su cargo. A pesar de ello, el magistrado ha demostrado una gran determinación y en dos ocasiones ha reiterado que enviará a la fuerza pública a por los bienes si el ministro desoye su mandato.

"Cualquier decisión judicial se cumple en este Gobierno", declaró ayer en el Senado el ministro, tras conocerse su decisión. "En el auto, el juez me pidió que diera una serie de pasos: hacer una relación de los bienes y en qué situación se encuentran. Es lo que voy a hacer. Encargarle a la consejería de Cultura de la Generalitat que lo realice y eso es cumplir con la decisión judicial", precisó.

Méndez de Vigo no cree que contestar al requerimiento de un juez sea "echar leña al fuego" con Cataluña ante la proximidad del 21-D sino "cumplir con el estado de Derecho". "Estamos todos obligados, y más las autoridades públicas. Lo sorprendente es que algunos no cumplen las resoluciones judiciales", añadió. "Hoy (por ayer) he empezado a dar los pasos que me pide el juez y creo que si todos lo hiciéramos nos iría mejor", concluyó.

Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Méndez de Vigo sustituye al frente de la consejería de Cultura de la Generalitat al cesado Lluís Puig, que está encausado por el Supremo como autor de un presunto delito de desobediencia al ignorar de forma reiterada las órdenes de entrega de las 44 obras de Sijena.

El ministro habló ayer con la consejera aragonesa y le transmitió su voluntad, pero Mayte Pérez pide concreción sobre el cómo y el cuándo. Tampoco se hicieron esperar las reacciones en Cataluña, donde el alcalde de Lérida, Àngel Ros, reclamó la convocatoria urgente del Consorcio del Museo Diocesano. Esta institución está presidida por el consejero de Cultura y por lo tanto ahora debería ser Méndez de Vigo quien lo convocara.

El obispo de Barbastro-Monzón, por su parte, quiere aprovechar "la coyuntura política" y le pidió ayer ayuda para que medie en su conflicto (112 piezas de su propiedad también retenidas en Lérida), que ya dura casi 20 años.

Dos años y medio después

La sentencia de Sijena que aún está pendiente de ejecución fue emitida en abril de 2015. La entonces magistrada del caso, Carmen Aznar, declaró nulas las operaciones de compraventa de 97 piezas y ordenó su restitución al monasterio. Tan solo un mes después, la Generalitat y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) la recurrieron ante la Audiencia Provincial, donde sigue pendiente.

La magistrada señaló diversas fechas de entrega y en julio de 2016, la Generalitat devolvió solo 51 de las 97 obras, todas procedentes de los almacenes del MNAC. En el lote, deberían haber llegado otras dos, que, al parecer, según la administración catalana, están extraviadas.

Para recuperar las 44 obras restantes, depositadas en el Museo de Lérida, la magistrada puso otra fecha, el 31 de julio de 2017, que fue ignorada desde Cataluña. Aragón pidió de forma reiterada el envío de la fuerza pública y la recuperación forzosa de las obras. Las solicitudes han sido constantes. Por ejemplo, la DGA ha requerido esta medida en una docena de ocasiones.