Más de 20.000 zaragozanos han pagado ya el ICA mientras crecen las críticas vecinales

Más de 20.000 zaragozanos han domiciliado ya el polémico recibo del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) , que comenzó a girarse el 17 de octubre en Las Fuentes, Torrero, La Paz y el centro comercial Puerto Venecia. Muchos, no obstante, han decidido recurrirlo. Solo los impresos recogidos por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) superan ya los 1.800.

Para saber cuántos han pagado y cuántos no habrá que esperar hasta el próximo 5 de diciembre, día en que expira este primer plazo. Esto se debe a que hay miles de recibos en circulación, ya sean de la ciudad de Zaragoza o de otros puntos de Aragón. Aunque fuentes de la DGA apuntan que el número de domiciliaciones, teniendo en cuenta el poco tiempo que ha pasado desde su envío, es "similar o incluso superior al que se ha venido dando en el resto de Aragón" (representan una quinta parte de los 100.552 recibos girados hasta ahora), el cobro, gestionado por el Instituto Aragonés del Agua desde 2016, parece seguir generando controversia.

Manuel Arnal, miembro de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, asegura que el cobro del ICA está provocando "confusión", ya que hay vecinos "que no saben qué es ni por qué tienen que pagarlo". Esto ha hecho que las asambleas convocadas por la FABZ, a las que han acudido decenas de personas, hayan sido "bastante inquisitoriales". "La gente pregunta bastante por el tema. Los locales asociativos se han visto colapsados en las últimas semanas ante las solicitudes de información", explica.

La Federación, aclara Arnal, "no llama a la insumisión fiscal", ya que "pagar o recurrir es una postura personal". Quienes no lo hagan, no obstante, se exponen a la llamada vía de apremio, por la que el Ejecutivo autonómico procede a devengar la deuda y cobra intereses de demora y las costas del procedimiento.

El colectivo sí facilita un recurso tipo elaborado por los servicios jurídicos de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA). Aunque solo el pasado fin de semana se recogieron "entre 600 y 700", la FABZ prevé que "el punto álgido" se produzca esta próxima semana, coincidiendo con el fin de este primer plazo.

Cada barrio de la llamada zona 2 suma ya decenas de recursos. No obstante, la mayor parte parecen proceder de Las Fuentes y San José, donde el total, a falta del recuento que se haga en las próximas horas, supera los tres dígitos.

La posibilidad de recurrir, en todo caso, no se ciñe exclusivamente a este primer recibo. "Puede hacerse con cuantos vengan a partir de ahora", recuerda el secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván. Señala, por otra parte, que el recurso tipo está disponible en la web de la UCA y en la de la Federación de Barrios, así como que esta vía es "gratuita".

Los argumentos

El recibo que se está pagando actualmente corresponde a los diez primeros meses de 2016. Es decir, de enero a octubre. Para determinar las cuantías, el Ejecutivo se basa "en la lectura de los contadores y la facturación establecida por el Ayuntamiento de Zaragoza", que en los últimos meses ha reiterado sus críticas al impuesto, que considera "injusto".

La ‘factura’, que varía en función de los metros cúbicos que se consuman al año, incluye un descuento del 70%, porcentaje que el próximo año bajará hasta el 60%. Muchos vecinos, no obstante, se niegan a "pagar dos veces por un mismo servicio", un argumento que se ha venido repitiendo en las reuniones informativas de Las Fuentes o San José. "La respuesta está siendo muy positiva. Los hay que han acudido con todo preparado para recurrir", señalan desde la Federación de Barrios de Zaragoza.

La UCA asegura que esta campaña "durará meses", ya que "trasciende de este primer recibo y de los presupuestos de 2018". "Hablamos de cómo se va a pagar la depuración de las aguas", recuerda Oliván, al tiempo que recalca la necesidad de "buscar una solución global" a este problema.

Los datos en Aragón

En el conjunto de Aragón, el porcentaje de domiciliación ronda el 81,3%. "Sobre un total de 435.828 recibos, sin contar Zaragoza, se han domiciliado 354.137", explican fuentes de la DGA. Huesca alcanza el 84,6% y Teruel, el 84,5%. También hay casos, como los de Monreal del Campo o Paniza, en los que el porcentaje llega al 90%.