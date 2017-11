El Fiscal Superior constata un aumento de los delitos de agresión sexual y violencia contra las mujeres en Aragón

Rivera ha expuesto que durante el pasado año se abrieron en Aragón 429 diligencias previas por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 156 correspondían a agresiones sexuales. La cifra refleja un incremento de un 5,4% respecto a 2015.

En cuanto a la violencia machista, el fiscal superior ha recordado que tres mujeres fueron asesinadas en 2016 y una cuarta fue víctima de un intento de asesinato. En cuanto al número de procedimientos incoados en los dos juzgados de violencia contra la mujer de la capital aragonesa, ha relatado que en 2016 se abrieron 2.724, frente a los 2.464 que se incoaron en 2015. La mayoría, según recoge la memoria, fueron delitos de lesiones o maltrato ocasional, seguidos por los de amenazas y, en menor número, el maltrato habitual.

Ante las reiteradas preguntas de los representantes políticos, Rivera ha manifestado que le preocupan “muchísimo” los delitos tanto de violencia sexual como los de violencia de género y que, según las últimas estadísticas, la juventud considere que la violencia contra la mujer no es un problema y uno de cada cuatro cree que la violencia machista es "normal" . Rivera dijo sentirse "frustrado" al comprobar que las medidas que se adoptan no funcionan. “Se supone que con una mayor implicación de la sociedad y mayor educación deberían disminuir y no es así”, dijo. Rivera ha reconocido que igual faltan medios para que las órdenes de protección funcionen, aunque también ha admitido que poner una dotación policial para proteger a cada mujer que está amenazada es muy difícil.

El fiscal superior de Aragón también se ha mostrado preocupado por el aumento de delitos entre menores, especialmente por el acoso escolar. Rivera admitido que a estas conductas no se les daba demasiada importancia hasta que la sociedad se ha concienciado y ha dejado de considerarlas "cosas de chiquillos". Rivera ha explicado que, en 2016, aumentaron un 40% los expedientes de reforma respecto a 2015.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio, Rivera ha expuesto que los que más han aumentado son los robos con fuerza en casa habitada (un 19%) y los robos con violencia e intimidación, que se han incrementado en un 17%. Los delitos de apropiación indebida han subido un 8,7% y las estafas un 4,9%.