El exalcalde de Alhama vuelve al banquillo acusado de contratar a dedo a su mujer

El anterior alcalde, al que asiste el letrado José Palacín, no solo defiende la legitimidad del proceso de contratación de su mujer, sino que recuerda que los tribunales ya condenaron al Ayuntamiento de Alhama a indemnizarla por despido improcedente cuando el ahora denunciante decidió prescindir de sus servicios. En cuanto a la subvención de 3.291 euros reclamada por la DPZ al Consistorio, asegura Joaquín Antón que se debió a una cuestión de trámite y que ya la abonó de su bolsillo al municipio.

Según el ministerio público, fueron dos las ocasiones en las que siendo alcalde de Alhama de Aragón Joaquín Antón se contrató de forma irregular a su esposa, Eva Bendicho: la primera el 1 de septiembre de 2010 y la segunda, un año más. En ambos casos, a esta se le hizo un contrato de interina a tiempo parcial como profesora educadora de adultos. Entiende la Fiscalía que las dos veces se la contrató «sin sujeción al procedimiento legalmente establecido y sin informe del secretario municipal».

Se explaya más en su escrito de acusación el actual regidor, al que representa el penalista José Luis Melguizo. Recuerda este que Joaquín Antón ejerció como primer edil entre 2007 y 2012, los mismos años en que su esposa fue contratada para ejercer como educadora de adultos en la localidad. La acusación particular no ve irregularidades en los dos primeros contratos, pero no sucede lo mismo en los tres posteriores. De hecho, la acusación particular entiende que estos últimos se contrató a la esposa de Antón «sin proceso de selección previo».

«El puesto de trabajo (...) era siempre temporal, porque estaba siempre vinculado a la convocatoria de subvenciones de la DPZ (...), y sin embargo el acusado contrató a dedo a su esposa como trabajadora fija discontinua», mantiene José María Castejón (PAR).

A las acusaciones del vigente alcalde, Antón responde que su mujer fue contratada como indefinida fija discontinua «por haber ganado y adquirido derechos por el transcurso de más de tres contratos continuados». Asegura, también, que Eva Bendicho fue contratada siempre por el Ayuntamiento de Alhama «aún sin la convocatoria de la subvención y tras acuerdo unánime de todos los grupos políticos». De ahí que su abogado pida la absolución.

El cruce de denuncias entre Castejón y Antón (este último fue apeado de la alcaldía tras un moción de censura del primero) ha sentado ya a ambos una vez en el banquillo. Y los dos fueron absueltos. El edil de CHA volverá a ser juzgado esta semana por prevaricación, pero existen otras dos querellas suyas contra Castejón que actualmente se están tramitando: una por calumnias, que acaba de admitir la Audiencia Provincial, y otra por supuesta prevaricación, falsedad en documento público y otros delitos que ya está muy avanzada.