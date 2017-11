Dibujos para "saltar la barrera del idioma"

Comunicarse con el paciente es fundamental para el personal sanitario, pero especialmente cuando se trata de una mujer embarazada y la salud de un bebé depende de ello. Sin embargo, este vis a vis no siempre resulta sencillo. Un 20% de los partos de los cerca de 4.000 que se registran al año en el Miguel Servet de Zaragoza son de personas de otros países, algunas sin conocimiento de español, especialmente de procedencia asiática y africana. Para ello, matronas y técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería del centro sanitario han elaborado unos pictogramas para “saltar la barrera del idioma” y facilitar el alumbramiento.

La matrona coordinadora del proyecto, Lourdes García, ha recordado este lunes por la mañana los problemas que se generaban en ocasiones para comunicarse con mujeres que no hablan español, pero tampoco inglés ni francés, algunos de los idiomas que sí que conocen los sanitarios. “Lo hacíamos muchas veces a través del marido, pero no siempre es lo mejor”, ha asegurado. En ese sentido, ha recordado que el momento del parto es “importante a todos los niveles”, no solo en el plano emocional sino incluso para garantizar la salud futura del bebé y la familia.

“Que la comunicación sea pobre, hará que el parto sea más duro, más triste e incluso más peligroso. No sabemos si una persona es alérgica a algo, cuándo ha roto la bolsa...”, ha explicado. Aunque algunas matronas ya habían diseñado ellas mismas unas hojas para comunicarse con estas mujeres, se decidió solicitar la colaboración del Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (Arasaac) para elaborar estos pictos.

En concreto, se han distinguido en cuatro diferentes grupos: Urgencias de Maternidad, dilatación-paritorio, fisiopatología fetal y puerperio. En cada apartado era preciso establecer qué deben comunicar las matronas, qué necesitan saber de sus pacientes, cómo averiguar los datos precisos para la historia clínica y cómo entender lo que cada mujer les quiere comunicar. “Ha sido mucho trabajo de ida y vuelta”, ha reconocido Lourdes García, que ha hecho hincapié en que estos cuadernos no intentan ser un protocolo sino una herramienta que puede estar sujeta a cambios y sugerencias del personal. Desde Arasaac se ha destacado que este es un trabajo “pionero”, ya que ha supuesto su paso del nivel educativo al sanitario y ha requerido una importante colaboración con los sanitarios.

El proyecto ha sido presentado este lunes en el hospital Materno Infantil Miguel Servet de Zaragoza a responsables de paritorios de otros hospitales de Aragón y entidades sociales como SOS Racismo o Atades. La directora de Enfermería del Miguel Servet, Teresa Antoñanzas, ha resaltado que iniciativas como esta van encaminadas a mejorar la calidad asistencial del centro sanitario. Todo el desarrollo del trabajo y los cuadernos creados están disponibles en la web https://pictopartos.es