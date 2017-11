"Estamos desesperados; si no llueve ya, habrá que volver a sembrar en primavera"

La terrible sequía que registra Aragón desde el pasado verano está poniendo en jaque a la agricultura turolense, que llega a esta nueva encrucijada muy castigada tras seis años consecutivos en los que también ha escaseado el agua, sobre todo en primavera, cuando el cereal, entre otros cultivos, más lo necesita.

"Si no llueve, en el campo turolense va a haber pérdidas millonarias", advierte el secretario del sindicato agrario Asaja en Aragón, José Manuel Cebollada. "El trigo no nace y ya tendría que haberlo hecho y los ganaderos están soportando un sobrecoste enorme al no haber pastos en el monte y tener que alimentar sus rebaños en el establo", relata con gran preocupación.

Lo habitual en Teruel es que llueva en noviembre, incluso que lleguen las primeras nevadas, pero este año no ha caído, literalmente, ni una gota de agua en todo el mes ni está previsto que ocurra y la única nieve visible desde la capital es la que han fabricado con dificultad los cañones de las pistas de esquí de Javalambre. Los caminos están polvorientos y los paisajes grises.