De 25 a 60 temas: los cambios propuestos por el Ministerio para las oposiciones de Maestros

Si el año pasado más de 8.000 personas compitieron por las 530 plazas que se ofertaban, no se espera menos para las 777 que están previstas para 2019. Por lo que el número de afectados con los cambios puede ser considerable: “No queremos que los cambios se apliquen para 2019, nuestra petición es que como pronto sea en 2020; para que todos los cuerpos cuenten con las mismas oportunidades en estas convocatorias extraordinarias”, puntualiza Alfonso Zafra, representante de Educación de CSIF Aragón.

Sin embargo, parece que el Gobierno se encuentra decidido en que los cambios se apliquen para 2019; aunque todavía no hay nada confirmado. De momento, este jueves presentó a los sindicatos los borradores de los nuevos temarios, “que no han sido consensuados con el personal que trabaja en los centros educativos”. La diferencia más notable nada más recibir estos documentos es la ampliación del número de temas. En el caso de las diferentes especialidades de Maestros se ha pasado de 25 a 60 epígrafes. “Se han añadido muchas cuestiones genéricas y algunos existentes se han dividido en varios”, explica Zafra.

Ejemplo de ello es que ahora todos los docentes de Aragón deben prepararse dos horas de exposición sobre la educación plurilingüe, la interacción social en el grupo de clase, el fomento de la lectura, la tutoría, la investigación y la innovación educativa o la competencia digital y el espíritu emprendedor. “Muchos de estos temas son importantes y es bueno que se tengan conocimientos sobre ellos, como es el caso de las tutorías; pero estar dos horas hablando sobre esta cuestión es complicado y se tiene que llegar a cuestiones excesivamente técnicas”, recalca.

De hecho, en todas las especialidades se incorporan alrededor de 25 o 30 temas de ámbito general que no existían anteriormente. “En definitiva, ahora la mitad del temario no es específico de la materia que debemos impartir (Educación Física, Música o Inglés)”, puntualiza. Una cuestión que considera que no se debería producir. Además, para alcanzar los 60 epígrafes en los que a partir de ahora estarán compuestos los nuevos temarios se han dividido algunos de los que ya existían: “En el caso de Educación Física, lo que se ha hecho es que las capacidades físicas básicas han pasado de ser uno a cuatro: flexibilidad, fuerza, resistencia y velocidad”.

Por el contrario, al menos en la primera toma de contacto, valoran de manera positiva los cambios realizados en Secundaria y Formación Profesional. “Muchos tienen pequeñas variaciones y los que cuentan con modificaciones más significativas es porque estaban realmente desfasados”, reconoce. Ejemplo de ello son todos los relacionados de manera directa o indirecta con el ámbito tecnológico: “En Informática se han añadido cuestiones relacionadas con las redes sociales y la programación de juegos”. Además, en estos casos, el número de temas se ha mantenido, variando entre los 65 y 75, dependiendo de las especialidades.

Otros cambios en las oposiciones

En la reunión mantenida el pasado jueves también se abordaron otras cuestiones relativas a las oposiciones de los próximos años. Por un lado, se mantiene la exigencia de algunos sindicatos a que las pruebas no sean eliminatorias; una cuestión que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no se plantea. Sin embargo, ante las quejas y la aprobación de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados, ha pedido a la Abogacía del Estado que confirme si sería legal aplicar la no eliminación de las pruebas en los procesos selectivos.

También se continúa negociando el volumen de plazas que finalmente saldrán en convocatoria, puesto que los sindicatos reclaman que la propuesta presentada por las Comunidades Autónomas no sería suficiente para reducir la interinidad al 8%. Según CC. OO., en Aragón faltarían unas 2.000 plazas por convocar; puesto que hay casi 5.800 interinos y solo está previsto que se salgan a concurso 2.129 vacantes, por lo que la tasa de interinidad se mantendría en un 20%.

En el borrador del proyecto que se aprobará en los próximos meses ya se ha incluido la proporción de las puntuaciones de las fases de concurso y oposición, siendo la primera de un 60% y la segunda del 40%. Asimismo, se especifica el número de temas que serán extraídos al azar: tres en el caso de 25 temas, cuatro cuando sean menos de 50 y cinco en las que haya más de 50. En cuanto a la fase de concurso, la experiencia previa supondrá un máximo de siete puntos, la formación académica serán cinco y habrá dos adicionales para otros méritos. En total se podrá conseguir un máximo de 10 puntos.

* Consulte aquí los nuevos temarios propuestos por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte a los sindicatos: Educación Infantil, Educación Primaria, Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Educación Física, Música, Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Portugués.