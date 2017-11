21 fotografías de Gustavo Freudenthal, a la venta en internet

Entre su obra gráfica en prensa destacan imágenes únicas, correspondientes a las primeras décadas del siglo XX. Entre otras, fotografías de los primeros vuelos aéreos en Zaragoza, en 1910; vistas del Coso, en 1912, y de la plaza de España durante las fiestas del Pilar de 1916; reportajes gráficos de sus viajes a Jaca y Panticosa, el monasterio de Piedra, el Valle de Ordesa, o imágenes de las obras de construcción del pantano de La Peña. Sin embargo, gran parte de legado fotográfico de Freudenthal se encuentra disperso, cuando no desaparecido.

Por ello, tal vez la aparición de una serie de fotografías tomadas por el fotógrafo en el pantano de La Peña entre 1908 y 1910, a la venta desde hace un tiempo en el portal todocolección.net, podría llamar la atención de coleccionistas e interesados en preservar la obra del Freudenthal.

El lote que figura en el portal especializado en coleccionismo está compuesto por 21 fotografías “originales” -según su propietario- de Gustavo Freudenthal, un reportaje que muestra los trabajos de construcción entre 1908 y 1910 del pantano de La Peña, en Huesca. Las imágenes recogen desde las obras de las variantes de la carretera o el ferrocarril hasta la cimentación de la presa principal. Con las fotos se adjuntan dos tarjetas, una en español y otra en francés, con el listado de encargados de las obras del pantano.

El vendedor de esta colección es un particular que “adquirió las fotografías hace muchos años en un feria de coleccionismo”, explican desde el portal todocoleccion.net. El precio del lote es de 2.000 euros y la venta estará disponible a partir del 15 de enero de 2018.

Javier Turrión Berges, profesor de física e investigador, es autor del volumen biográfico 'Gustavo Freudenthal. Cónsul de Alemania en Zaragoza. Fotógrafo de la Real Casa' (STI Ediciones). Fue comisario junto al presidente de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, Julio Sánchez Millán, de la exposición 'Art-Studio Gustavo Freudenthal, Zaragoza, 1906-1930', que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza en 2012. La muestra reunió entonces más de 150 imágenes del fotógrafo y cónsul alemán.

“Si estas fotografías son originales merece la pena hacerse con ellas porque se trataría de una colección única. Existen muchas fotos de Freudenthal, la mayoría retratos, pero fotos de reportajes como este en particular del pantano de La Peña son excepcionales. Otra cosa distinta sería que fueran reproducciones hechas con posterioridad sobre las originales. En ese caso, su precio no estaría justificado. No obstante, se trata de una colección singular”, subraya Turrión.

Julio Sánchez Millán recuerda que la exposición realizada en 2012 contó con algunas fotografías de Freudenthal realizadas en las obras del pantano de La Peña. Los originales que se pudieron ver en aquella muestra “son propiedad del fotógrafo José Luis Cintora", revela Sánchez Millán.

Turrión y Sánchez Millán coinciden en señalar que sería conveniente tener acceso a ellas para analizar de primera mano su autenticidad. Turrión añade que entre las señas que ayudan a identificar las fotografías de Freudenthal destaca el soporte, “cartón duro sobre el que solía poner su sello grabado. Otras veces, iban firmadas también de su puño y letra pero normalmente llevaban esa especie de cuño en el propio cartón. Era también la forma de firmar de fotógrafos de la época como Lucas Cepero, entre otros”, añade.