El PP acusa a Lambán de aplicar "represión fiscal" para luego "despilfarrar" el dinero público

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, subió ayer el tono de las críticas al presidente autonómico, el socialista Javier Lambán, al acusarlo de imponer la "represión fiscal" a los aragoneses para luego "despilfarrar" en lo que denominó "gasto improductivo". Por ello, llegó a asegurar que el líder socialista suponía una "amenaza" para el futuro de la Comunidad.

Vaquero compareció ante los medios de comunicación para cuestionar la gestión de Lambán, fundamentalmente por subir los impuestos y, a su juicio, malgastar el dinero público. No aportó ningún número, pero sí se preguntó a dónde ha ido a parar los fondos cuando faltan colegios e institutos, profesores y médicos, no se ha construido ningún hospital ni carreteras y "no se ayuda a los autónomos ni a las empresas a crear empleo".

La única cifra que dio fue la relativa a los 1.136 millones que la coalición PSOE-CHA dispondrá de más respecto al Ejecutivo anterior, del PP-PAR, cuando se aprueben las cuentas de este año. "¿Dónde está el dinero? ¿Sería tan amable el Gobierno de decirnos en qué se han gastado el dinero? Porque además han convertido a los aragoneses en los españoles que más impuestos pagan", lamentó.