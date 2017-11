Yolanda Cantón: "Me alarma que chicas jóvenes digan que se exagera con la violencia de género"

¿Ha notado un aumento del número de casos de maltrato que llegan a los juzgados?

En 2013, el año que llegué a esta fiscalía, entre los dos juzgados hubo 856 juicios rápidos y en lo que llevamos de año tenemos 1.272 y aún no ha terminado el ejercicio. Creo que la violencia ha aumentado mucho, pero también es cierto que se denuncia más, incluso denuncian personas ajenas a la pareja. También hay que tener en cuenta que los juzgados de violencia hoy tienen más competencias: antes no tramitábamos los quebrantamientos de medidas cautelares y órdenes de protección. Además, en determinados casos, los impagos de pensiones también los llevábamos desde los juzgados de violencia.

¿Hay un aumento preocupante de estos casos entre jóvenes?

No sé si hay un aumento real, porque cuando el agresor es menor de edad, el juzgado competente es el de Menores. Lo que sí sé, y me parece alarmante, es que hay chicas jóvenes que dicen que en los juzgados de violencia (fiscales, abogados, policías...) estamos exagerando. En muchos casos, ellas no son conscientes de que han sido víctimas de violencia de género y esto es algo que me parece descorazonador.

¿Se deberían establecer más y mejores medidas de control a los agresores? En ocasiones hemos visto que no funcionan.

Con las medidas cautelares hay que medir. Ahora mismo hay 10 o 12 dispositivos de vigilancia sobre agresores en Aragón. Se suelen colocar cuando vemos que el hecho no es tan grave como para pedir prisión preventiva pero nos da miedo que pueda ocurrir algo. Ellos saben que si quebrantan esta medida de seguridad se les impondrá otra más gravosa.

¿Qué se puede mejorar en materia de violencia machista?

Echo en falta otro juzgado más en Zaragoza y otro sistema de atención (en la mesa redonda abogó por una forma de trabajar similar a la de los delitos leves). Que cada proceso se pueda instruir con más tiempo, porque en un juzgado hay que trabajar con calma. Cuando una mañana tienes 10 casos, como ahora, resulta muy difícil.