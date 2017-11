La tabla de Sijena ya está en Zaragoza

La tabla 'La presentación de Jesús en el templo' del monasterio de Sijena ya está en el Museo de Zaragoza, donde será custodiada en calidad de depósito por decisión del juez hasta que se resuelva el proceso judicial abierto para dirimir su titularidad. La pieza, que data de principios del siglo XVI, ha sido trasladada este viernes por la mañana por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desde una sala de subastas de Barcelona.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, considera que el fallo judicial podría ser favorable a la Comunidad, ya que la familia Carandini, que tenía en su poder la tabla, "dice que es suya pero no lo demuestra". "Nosotros sí tenemos informes que avalan claramente que esta es una de las tablas del altar mayor de Sijena", ha recordado.

Pérez ha instado al Gobierno, quien actualmente ostenta las competencias en Cataluña, a "restaurar la legalidad con Aragón". "He intentado hablar con Méndez de Vigo, pero estaba en el Consejo de Ministros. Seguiré intentándolo para que la devolución sea una realidad", ha prometido. La consejera dice no entender "que un Gobierno que toma medidas excepcionales para restaurar la legalidad en Cataluña no haga lo mismo con Aragón".