El PSOE desatasca la renovación de la Cámara de Cuentas y fuerza a presentar candidatos en 15 días

Los partidos mayoritarios plantearán los tres consejeros, como ya hicieron hace siete años y que ahora corresponderá al PP, PSOE y Podemos. Salvo cambio, los populares mantendrán al que propusieron en su día, Luis Rufas, y los socialistas al suyo, Alfonso Peña.

De este modo, solo saldrá del órgano fiscalizador su presidente, Antonio Laguarta, que propuso el PAR y al que sustituirá ahora el que sugiera Podemos. La anterior ejecutiva morada iba a proponer al secretario interventor de la comarca de Alto Gállego, Ángel María Jaén, por lo que la nueva dirección deberá decidir si lo confirma.

Con el beneplácito de los tres partidos, se garantizará el voto de las tres quintas partes de la Cámara, la mayoría necesaria para la elección. A partir de ese momento solo quedará la publicación en el boletín, por lo que la renovación será efectiva entre finales de año y principios de enero tras el juramento o promesa del cargo. Entonces, los consejeros deberán decidir quién preside la Cámara, aunque tanto el PSOE como Podemos tienen muy claro que será el designado por los socialistas, el exinterventor de la DGA Alfonso Peña, salvo sorpresa.

Los populares llevaban meses defendiendo que la presidencia les corresponde a ellos como grupo mayoritario, tal y como recordó ayer la portavoz del PP, Mar Vaquero. Pero su homóloga de Podemos, Maru Díaz, reiteró en la Junta de Portavoces que nunca sería con su voto porque su representante respaldará al del PSOE. Yel portavoz socialista, Javier Sada, dejó claro que no iban a renunciar.

Lo que también se desatascará ya es la renovación del consejo de administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv), ya aprobado por las Cortes, y en el que los partidos mayoritarios se repartirán la presidencia (PSOE), vicepresidencia (PP) y secretaría (Podemos).

El Justicia, sin solución

Para lo que no hay atisbo de acuerdo es para renovar el Justicia, en funciones desde hace más de tres años. El PP exige una negociación global y que el líder socialista, Javier Lambán, llame al suyo, Luis María Beamonte, para negociar, pero no hay acercamiento. Mientras, Arturo Aliaga (PAR)y Susana Gaspar (Cs) siguen instando al consenso y Gregorio Briz (CHA) avisa de que presentará oficialmente a su candidato, el juez Ángel Dolado, para que se vote si antes de fin de año no se desbloquea.