El PP plantea una línea de subvenciones para mejorar accesibilidad en comercios

La proposición no de ley, que se debatirá en el próximo Pleno de la Cámara, incluye tres puntos para esta línea de subvenciones, ha explicado Peris en rueda de prensa.

El primero de ellos, para ayudar a que aquellos comercios que lo deseen puedan instalar puertas correderas automáticas para facilitar el acceso a personas con discapacidad o movilidad reducida; el segundo, para fomentar que todos los establecimientos dispongan de un etiquetado en braille y otro con textos de grandes caracteres.

Por último, la iniciativa plantea que los establecimientos hosteleros dispongan también de una carta en braille y otra con textos de grandes caracteres y que la barra sea de doble altura y cuente con un espacio adaptado en el que pueda realizarse la aproximación frontal desde una silla de ruedas.

En palabras del diputado popular, la mejora de los accesos para estas personas es algo en lo que se lleva trabajando mucho tiempo pero en lo que aún queda "bastante por hacer".

Afrontar el día a día se convierte a veces "en un verdadero reto" para personas con problemas de movilidad, por lo que las Administraciones Públicas deben ser capaces de conseguir un mundo libre de barreras, ha continuado.

Ha recordado que la accesibilidad es un derecho fundamental recogido en España en diversas normativas, como la convención de derechos de las personas con discapacidad, aprobada en 2008.

Además, un comercio más accesible es también un entorno "mucho más productivo y cómodo" para cualquier ciudadano, ha apuntado.

Peris ha señalado que los establecimientos con una superficie menos de 500 metros cuadrados no están obligados a ser accesibles, por lo que ha considerado que es la Administración la que tiene que ayudarles, ya que muchas veces no disponen de la capacidad económica para ello.

Asimismo, ha subrayado que se trata de algo que "nos afecta a todos", porque toda la población va a pasar alguna vez por algún tipo de discapacidad temporal.

La proposición no de ley no fija las cuantías de estas subvenciones y el propio Peris se ha mostrado consciente de que se trata de un proceso y no de algo que se pueda hacer "de la noche a la mañana".

No obstante, ha insistido en que estas medidas no han de suponer ningún "roto" en las cuentas, dado que se puede llevar a cabo de la misma manera que otras ayudas, por ejemplo, en materia de eficiencia energética y por la mayor disponibilidad presupuestaria con la que cuenta el Gobierno actualmente.

Eso sí, ha recalcado que hay que empezar a trabajar "ya" en estas medidas, que provienen de una iniciativa "blanca" que "no nace contra nadie", sino para conseguir un día a día mucho más cómodo para las personas con discapacidad o movilidad reducida.