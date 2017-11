Crece el interés de las empresas catalanas por abrir sedes en Aragón

La consejera de Economía, Marta Gastón, confirmó ayer que existe un interés creciente entre las empresas catalanas por abrir subsedes o nuevas plantas en Aragón. Así lo constatan las consultas recibidas en la oficina instalada en las dependencias de Aragón Exterior. Gastón, que se reunió este miércoles con economistas, empresarios, sindicatos y representantes de la Universidad de Zaragoza para analizar las consecuencias que la crisis independentista ya está teniendo en la Comunidad, aseguró que el logístico es uno de los sectores más interesados, ya que fue uno de los más afectados por la huelga del 3 de octubre.

"Hay empresas que preguntan habiendo decidido de antemano dónde ubicarse y otras, las menos, que dejan que sea la administración la que les muestre distintas alternativas", afirmó. Pese a que los datos evidencian que Zaragoza es la opción preferente, la titular de Economía recalcó que el Ejecutivo da información sobre todas las localizaciones posibles.

Aunque el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, anunció en el pleno del pasado viernes que once están "a punto" de decantarse por la Comunidad, la consejera admitió que "no hay una garantía absoluta". "Hay una demanda de información en firme, pero no habrá anuncios hasta que todo esté cerrado y bien cerrado. No está en nuestra mano saber si será cuestión de un mes o de tres", manifestó.