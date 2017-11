El 'superhéroe' de Zaragoza, premiado por su lucha contra la violencia de género

“Me siento muy feliz. Es un premio muy importante y una oportunidad para hablar de nuevo de esta lacra”, dice Magaña.

El acto de entrega tendrá lugar este viernes en el Palacio de la Moncloa y será el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el encargado de darle tal distinción. Magaña se siente agradecido pero también quiere aprovechar el momento para lanzar un mensaje. “La gente no solo tiene la obligación de hacer algo si presencia un acto de violencia machista, sino que también puede aportar ideas para prevenir estas situaciones y en este sentido creo que yo tengo un buen plan”, afirma el vigilante. “Para llevarlo a cabo necesito la implicación del gobierno y en el acto del viernes voy a pedirles ayuda”, afirma Magaña.

Su idea consiste en desarrollar una aplicación de móvil que se descargasen todos los miembros de una comunidad de vecinos para poder auxiliar en un momento dado y de manera conjunta a una víctima que viva en ese bloque de viviendas.

“Creo que es viable hacerlo porque puede ser muy efectivo y el coste es mínimo. Tiene como objetivo la protección de la mujer en su propia casa”, argumenta Magaña, y explica el funcionamiento de la aplicación. “Si un vecino ve o escucha que una mujer está siendo víctima de violencia en su domicilio o en una zona común del bloque de viviendas, puede pulsar la app y avisar así al resto de vecinos y a la policía”, explica el vigilante. “Esto serviría de llamada a toda la comunidad para acudir en ayuda de la víctima, personarse ante su puerta y evitar el maltrato. De esta manera nadie iría solo a dar la cara ante el maltratador y no habría riesgo de que le partieran la cara”, asevera Magaña, en referencia a su agresión por parte del agresor que le rompió la nariz al ir a socorrer a la mujer a la que estaba pegando.

Con esta aplicación “podemos quitarnos el miedo de desenmascarar al acosador, vamos a quitarle su terreno de juego, donde se siente seguro para pegar, que es el domicilio familiar. A veces esos minutos son vitales, se pueden salvar vidas con esto”, insiste Magaña.

Está tan seguro de su propuesta que se presenta voluntario para probarla. “Yo me ofrezco para formar a las comunidades y mi distrito podría ser barrio piloto. He hablado con algunos de mis vecinos y estarían encantados de disponer de una aplicación así”, explica el vigilante, que no puede evitar conmoverse cuando habla de violencia de género. “Estamos hablando de criminales, de gente que desprecia la vida de otros, de gente que mata. Son terroristas. Y deben ser recriminados socialmente”, afirma Magaña.

“Que cuando bajen a comprar el pan, vean su foto en una farola. Que se sientan señalados, que sean acorralados socialmente para que den un paso atrás en su actitud”, concluye el vigilante.