Acusan a un joven de usar un juego 'online' para obligar a 3 niños zaragozanos a pasarle vídeos desnudos

A los niños de antes se les engañaba ofreciéndoles caramelos a la puerta del colegio. A los nativos digitales se les ponen otros cebos: por ejemplo, un ascenso de nivel gratuito en Minecraft, un videojuego ‘online’ con millones de usuarios en todo el mundo. Según la Fiscalía, un vecino de Lugo se sirvió precisamente de este reclamo para lograr que tres chicos de 10 años con domicilio en Zaragoza le pasaran fotos y vídeos propios de contenido sexual: tanto desnudos como masturbándose. El presunto pederasta, Brais V. V., de 21 años, se ha sentado este miércoles en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial y se enfrenta a una pena de siete años de prisión.

Las madres de estos chavales denunciaron los hechos a comienzos de 2016, después de que una de ellas sorprendiera a su hijo grabándose con la ‘webcam’ del ordenador. Al preguntarle qué hacía, el menor le explicó que el administrador del juego había contacto con él vía ‘Skype’ -aplicación informática que permite hacer vídeollamadas– y había amenazado con expulsarle del servidor si no accedía a sus pretensiones.

"Me pidió que me bajara los pantalones y que enfocara con la cámara a mis partes. También me propuso que me masturbara", recordó una de las víctimas durante el juicio. "Yo nunca le vi la cara y tampoco me dijo su nombre. Además, utilizaba un distorsionador de voz para que no le reconociera", contó el chaval, que entonces cursaba 5º de primaria.