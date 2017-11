Sijena Sí exige a Méndez de Vigo que entregue "cuanto antes" los bienes

La plataforma Sijena Sí ha exigido al ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que ejecute "cuanto antes" el requerimiento del juzgado número 1 de Huesca que el insta a facilitar la entrega de las 44 piezas del monasterio retenidas en el Museo de Lérida.

Desde el colectivo, recuerdan que el escrito del magistrado está dirigido a su persona como nuevo responsable de Cultura de la Generalitat, después del cese del anterior titular, Lluís Puig, tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Además, después de conocer sus declaraciones, la plataforma Sijena Sí recuerda a Méndez de Vigo que este asunto "no es un conflicto entre dos comunidades autónomas, tal y como ha insinuado, sino un caso judicial de obligado cumplimiento para el que no se le pide ninguna mediación". "No es necesario por su parte ni estudiar más el expediente ni hacer un máster en arte medieval. Simplemente se le pide que cumpla la orden judicial", puntualizan.

Tras recibir el requerimiento del juez, el ministro de Cultura dijo que necesitaba tiempo para "estudiar" la providencia y además, insistió en que se trataba de "un tema muy controvertido entre dos comunidades autónomas". Frente a ello, la plataforma Sijena Sí recuerda que la disputa acabó con el dictamen de la sentencia judicial.