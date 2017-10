"Yo lo que quiero es trabajar, no vivir de ayudas"

Una de cada tres aragonesas al frente de una familia monoparental está desempleada o trabaja en la economía sumergida, según pone de manifiesto el 'VI Informe #MonoMarentalidad y Empleo' de la Fundación Adecco. En esta situación se encuentra María Isabel Urdaneta, una mujer divorciada con doble nacionalidad española y venezolana que vive en un piso de alquiler de Torrero con su madre y su hijo de 7 años. Desde hace apenas unos meses se beneficia del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), una ayuda que le permite "sobrevivir" y que constituye para ella la "última opción" al no haber encontrado en cuatro años un contrato estable que le permita seguir pagando el alquiler y mantener a su familia.

"Estuve tres meses sin ningún tipo de ingresos, y si no hubiera sido por una chica a la que le escribí un cuento personalizado que me editó y vendió -dándome parte de los beneficios-, yo no hubiera tenido ni para pagar el alquiler", afirma esta madre divorciada, con idiomas (inglés y español) y estudios superiores.

Desde que se mudó a la capital aragonesa en 2013 el único empleo con contrato que ha tenido ha sido en un centro de día en el que cubrió una sustitución por menos de un mes como monitora de tiempo libre. El resto de ingresos que ha obtenido en este tiempo han sido en negro, limpiando casas cuando ha necesitado el dinero o vendiendo cuentos que ella misma publicita a través de su web 'Los cuentos de Miurdaneta'. Actualmente se encuentra en un programa de CC. OO. para parados de larga duración, haciendo cursos que le permitan seguir mejorando su currículum para conseguir un empleo que sea de lo suyo, como economista. "He hecho cursos de márquetin, de administración de empresas, de informática, de manipulación de alimentos, de monitora de tiempo libre, y hasta de conductora de carretilla por si me toca trabajar en un almacén", cuenta con una sonrisa.