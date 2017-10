La aragonesa que más sabe de Photoshop, ahora en Technicolor

Garcés recibió este galardón por "desarrollar algoritmos innovadores para el tratamiento digital de imágenes”. Formada en la Universidad de Zaragoza, ha realizado dos estancias de investigación en la empresa estadounidense de software Adobe Systems (EE. UU.). Sus investigaciones abordan un campo con múltiples aplicaciones tanto en la edición cinematográfica como en la recreación de escenas mediante técnicas de realidad virtual. En la actualidad, realiza en Rennes (Francia), una estancia posdoctoral en Technicolor, firma dedicada a la posproducción cinematográfica.

Estudió Ingeniería Informática y ha realizado su tesis en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué aspectos principales ha tratado en su investigación?

He estudiado el problema de recuperar los componentes intrínsecos de una imagen, es decir, la iluminación y los materiales. Esto es un problema muy complejo, ya que cuando capturamos el mundo con una cámara de fotos esta riqueza de interrelaciones del mundo que nos rodea (interacción de la luz, materiales y la forma tridimensional de los objetos) es integrada en el sensor de la cámara y todo lo que nos llega para su procesamiento son un montón de píxeles. Es decir, perdemos muchísima información de la escena al pasar de las múltiples dimensiones del mundo real a las dos dimensiones de la imagen.

¿Cómo se integrarían sus avances en el campo de la realidad aumentada y la realidad virtual?

Una aplicación directa en realidad aumentada es en el diseño de interiores, ya que permite jugar con los colores o las texturas de manera interactiva.

¿Qué aplicaciones pueden tener en el mundo del cine?

Conocer los materiales y la iluminación de una escena nos permite editarla una vez que ha sido capturada. Por ejemplo, podemos reiluminar una imagen, transformar una escena diurna en una nocturna, o añadir o quitar luces. Podemos editar el color de los objetos, su textura, o insertar elementos que no estaban en la escena original.

La frase “Yo he visto cosas que vosotros no creeríais” (‘Blade Runner’) se nos queda antigua con esta tecnología...

Bueno, tampoco hay que exagerar. Creo que en posproducción hay muy pocas cosas que sean imposibles de hacer, aunque puede costar más o menos trabajo.

¿En que otros ámbitos, más allá del entretenimiento, se puede aplicar?

En todo tipo de aplicaciones que impliquen desambiguar luz y materiales se pueden aplicar este tipo de técnicas. Por ejemplo, para aplicaciones de visión por computador, o para mejorar capturas de fotografía medica.

Cuando comenzó sus estudios universitarios, ¿imaginaba que le llevarían a trabajar en Adobe Systems?

Nunca me hubiera imaginado allí al comienzo de la carrera, aunque en cierto modo era uno de mis sueños. Cuando me dieron esta oportunidad me pareció alucinante, no me lo acababa de creer, y ahora casi es lo normal. Por ejemplo, un compañero que terminó conmigo la tesis en mi mismo laboratorio esta contratado allí fijo. Yo preferí quedarme en Europa, aunque oportunidades en EE. UU. hay infinitas.

¿Qué labor desempeña actualmente en la empresa Technicolor?

Llevo un año en (Rennes) Francia y estoy investigando en un nuevo tipo de tecnología que se llama Light Fields, que consiste en capturar la escenas con múltiples cámaras colocadas en forma de matriz. Así, en lugar de obtener una sola captura de la escena tienes muchas (5x5, 9x9…). Esto permite extraer propiedades sobre los materiales, o la geometría de la escena, mucho mejor que si se utiliza una sola captura. A veces tengo la sensación de estar repitiendo mi tesis con esta nueva tecnología. Como es lógico, por lo que hace Technicolor, todo está orientado a mejorar la posproducción.

La ingeniería informática es un carrera con futuro y que cada vez cursan más mujeres…

Sin duda, animo a los futuros universitarios a estudiar Ingeniería Informática, especialmente a las chicas. Yo lo hice porque me daba la opción de aprender muchas matemáticas, porque me encantan, y nunca me he arrepentido. Además, tiene tantas opciones que te puedes especializar en lo que quieras: biocomputación, robótica, procesamiento de imagen, videojuegos, arquitectura de computadores...