Los pacientes de iDental siguen reclamando sus tratamientos y su dinero

Los afectados se están movilizando en toda España y algunas denuncias comienzan a llegar a los juzgados. Este jueves hay concentraciones de protesta de afectados en varias ciudades de España. En Zaragoza será a las 12.00 en la plaza del Pilar, delante del Ayuntamiento. Piden que la franquicia les atienda correctamente y que la Administración investigue las irregularidades.

La propiedad de iDental cambió hace unos días y los nuevos dueños (Weston Hill) han comenzado a pagar las deudas a los trabajadores. Sin embargo, las quejas de los clientes continúan. En Aragón se están movilizando a través de las redes sociales y calculan que son entre 300 y 500 afectados. Cerca de 150 ya han presentado denuncias ante la Dirección General de Consumo. Y varios se plantean iniciar ya demandas judiciales.

"La empresa ha cambiado de dueños, pero siguen los problemas. Nos sentimos engañados. Muchos llevamos meses esperando que nos terminen un tratamiento que ya hemos pagado. A otra gente le deben dinero. Los materiales que usan son de muy mala calidad. Nos dejan las bocas llenas de llagas, hierros y con prótesis rotas. Hay personas que no pueden comer y personas muy afectadas psicológicamente", afirma Mery Alves, portavoz de los afectados de Zaragoza. Ella y su marido, que pagaron 7.000 euros por unos tratamientos que no les han terminado, serán de los primeros que presenten demanda en los juzgados este mismo jueves.

"Quiero que me devuelvan el dinero que me deben, más de 2.200 euros, y que me pongan las dos coronas que me faltan desde hace dos años. Pagué a través de una financiera por un tratamiento que luego me dijeron que no me podían hacer. Me aseguraron que me devolverían el dinero pero aún estoy esperando", afirma Sergio García, otro afectado de Zaragoza.

El centro de Zaragoza abrió en 2015 y las primeras quejas llegaron en la primavera de 2016. Según cuentan muchos pacientes, la estrategia de la empresa se repite. La clínica atrae a los clientes con publicidad de ayudas sociales. Inicialmente les hacen un presupuesto muy elevado y luego les dicen que les otorgan una ayuda que puede cubrir hasta el 80% del tratamiento. Los clientes pagan a través de una financiera y después comienzan los problemas de retrasos e incumplimientos.

Investigación de la DGA

El Gobierno de Aragón lleva dos años investigando a estas clínicas dentales que anuncian ayudas sociales. La Dirección General de Consumo tiene abiertos dos expedientes: uno por la prestación del servicio de forma irregular y otro por el cumplimiento de los derechos de los consumidores.

La primera denuncia por este tema se interpuso ante Consumo el 26 de mayo de 2016. El año pasado se contabilizaron 28 reclamaciones y en 2017 ha habido otras 120.

La comisión nacional de Cooperación de consumo tratará este tema este jueves en una reunión con representantes de todas las comunidades autónomas afectadas, a propuesta del director general de Protección de consumidores y usuarios de Aragón, Pablo Martínez.