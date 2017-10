Ferrer repite como presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza

La oftalmóloga Concha Ferrer fue ayer reelegida como presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza con el 52,4% de los votos (807 de los 1.540 emitidos) frente al otro candidato Juan Alberdi, que obtuvo 715 (el 46,4%). Los 18 restantes fueron blancos o nulos. Repetirá otros cuatro años en el cargo con el objetivo de terminar de consolidar los proyectos emprendidos durante el último mandato. Entre los objetivos de su programa, destaca el conseguir un pacto por la sanidad, fuera de "bandazos políticos".

La votación se desarrolló sin incidencias. Los facultativos depositaron el voto en la sede central que el Colegio de Médicos de Zaragoza tiene en el paseo de Ruiseñores de la capital aragonesa. Los 7.000 facultativos que forman parte del órgano colegial pudieron hacerlo durante toda la jornada, en horario de 9.00 a 20.00. Después se procedió al recuento, ya que también se tenían que contabilizar los recibidos ya previamente por correo. Hace unos días, la doctora Ferrer consideró que todos los proyectos políticos hasta ahora han sido "cortoplacistas" y la clave de futuro está en la "planificación" sin enfrentamientos. "Ahora mismo no hay continuidad. En Aragón no hay planificación porque no tienen equipos de Gobierno estables. Lo que pedimos es que nos dejen hablar para ir hacia delante", subrayó la especialista.

Temas en su agenda

En su agenda, la reelegida presidenta tendrá entre sus prioridades hablar con la Administración sobre algunas cuestiones clave para el futuro de la sanidad aragonesa, como es el relevo de profesionales ante las jubilaciones de los próximos años y la falta de especialistas en la Comunidad. Deberá negociar la fórmula más adecuada para paliar este déficit de médicos, sobre todo, en los centros periféricos donde más problemas existen para ocupar las plazas ofertadas. Una de las opciones que se ponen sobre la mesa es poder ofrecerles mejores condiciones de trabajo.