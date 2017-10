Con mi titulación, ¿de qué puedo dar clases en el instituto?

¿Qué titulación se necesita para ser profesor de Informática? ¿Y de Lengua Castellana y Literatura? Esta cuestión es fácil de responder para los diplomados y licenciados, pero mucho más complicada para aquellos que ya han cursado un grado universitario. Por ello, el Gobierno de Aragón , de manera voluntaria, está elaborando un documento que especifique qué titulaciones son necesarias para poder ser interino de Secundaria, Formación Profesional y Música y Artes Escénicas. “Este documento lo debería desarrollar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , pero no se ha actualizado desde 2009, por lo que todavía se rige solo por las diplomaturas y licenciaturas, dejando de lado a los nuevos egresados”, explica Alfonso Zafra, representante de Enseñanza en CSIF Aragón.

Por esta razón, el Ejecutivo autonómico ha tenido que tomar las riendas y elaborar un pequeño esbozo, que se irá mejorando en las próximas semanas. “Es una cuestión que hacía tiempo que demandábamos desde los sindicatos y estamos muy agradecidos de que finalmente se haya tenido en cuenta. A partir de ahora, los jóvenes recién titulados podrán saber qué materias les está permitido impartir como interinos. De hecho, tenemos hasta finales de mes para presentar nuestras propuestas a la Administración, que las valoren y decidan si son factibles o no”, subraya Zafra.

Con esta adecuación, alguien que ha estudiado el grado de Veterinaria y quiere ser profesor de Secundaria, Bachillerato o FP podrá conocer qué materias puede enseñar. No obstante, siempre es necesario que apruebe el máster de profesorado correspondiente.

Desde el departamento de Educación, Cultura y Deporte señalan que este borrador ha sido trasladado a los sindicatos, las universidades, inspección y otros agentes educativos para que puedan presentar sus aportaciones. “A partir de ahí, se actualizarán y se incluirán los nuevos grados que no estaba recogidos”, subraya. De hecho, casi todos los sindicatos (CSIF, CGT y CC.OO.) han publicado en su página web la propuesta presentada por el Gobierno de Aragón, con la intención de que sus afiliados presenten sus ideas.

El objetivo es que este documento permita facilitar el acceso de los nuevos egresados a los puestos de interinos. Una tarea bastante complicada, puesto que, a pesar de que muchas titulaciones mantienen su nombre (de la licenciatura o diplomatura al grado), pueden haber cambiado su plan de estudios y ahora habilitarte para dar clases de asignaturas diferentes. “Todas estas decisiones se toman de acuerdo al número de créditos que se estudian de una rama del conocimiento a lo largo de los cuatro años de formación”, subraya Zafra. De hecho, todavía se desconocen los plazos que serán necesarios para que se elabore el listado definitivo y se pueda llevar a la práctica.

De este modo también se pretenden solventar algunos problemas existentes respecto a la falta de profesorado. “Al no haber un documento que incluyera los grados, muchos jóvenes decidían no presentarse a las ampliaciones de listas, pensando que no los iban a coger. En el caso de que se presentaran, desde el Gobierno de Aragón se permitía obtener plaza a aquellos que habían estudiado el grado del mismo nombre, pero aún así podía haber problemas”, subraya Zafra.

Algunas propuestas

En este primer borrador, al que todavía se pueden hacer alegaciones y que podría sufrir importantes cambios, se puede comprobar cómo una titulación con el mismo nombre te capacita para impartir asignaturas distintas, dependiendo del plan de estudios que tenga. Ejemplo de ello es que mientras que los licenciados en Medicina pueden impartir clases de Biología y Geología; los graduados no. Lo mismo ocurre si se ha cursado la licenciatura de Veterinaria o el grado equivalente. En el caso de que hablemos de Turismo, la situación se invierte: los graduados están capacitados para dar clase de Francés, Inglés, Alemán, Administración y Dirección de Empresas y Hostelería y Turismo; mientras que los diplomados solo pueden hacerlo en esta última.

Situaciones similares se producen en otra titulaciones: los graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos pueden dar clases de Administración y Dirección de Empresas; pero los licenciados no. Por su parte, los licenciados (y no los graduados) en Química están capacitados para impartir cursos de Tecnología. En otras carreras como Derecho, Filosofía o Matemáticas no se producen cambios significativos. Si está interesado en conocer su posible situación puede consultar el listado completo de titulaciones que se necesitan para dar clase en Secundaria, FP y Música y Artes Escénicas.