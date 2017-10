Celaya dice que la vacunación contra la gripe se desarrollará con "normalidad"

El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha asegurado este miércoles que la campaña de vacunación de la gripe se desarrollará "con normalidad y sin problemas". Ha dado por zanjada la polémica generada a raíz de un real decreto de 2005, que prohíbe a la enfermería dar fármacos y vacunar sin prescripción médica previa. El Foro de la Profesión, del que forman parte médicos y enfermeras, acordó este martes a última hora de la tarde modificar la norma estatal para volver a darle a la enfermería funciones que se le habían retirado hace dos años.

"El tema está resuelto porque el Foro ha llegado a un acuerdo. Está perfectamente claro que el tema de la vacuna no necesita diagnóstico ni prescripción", ha recalcado Celaya, que ha recordado que desde Aragón se había solicitado modificar la norma, ya que el "papel de la enfermería es fundamental". "La enfermería tiene que hacer muchas funciones a las que los médicos no pueden llegar. La enfermera tiene que jugar el papel que le corresponde y para el que está perfectamente preparada", ha asegurado.

No obstante, el consejero ha reconocido que no sabe si las modificaciones previstas en el Real Decreto estarán listas para esta campaña de la gripe, que comienza el día 30 de octubre en los centros de salud de la Comunidad aragonesa. "No sé si estas modificaciones estarán listas, pero cuando hay este acuerdo y todos los actores están de acuerdo... intentar darle vueltas al tema es un poco ocioso", ha concluido.