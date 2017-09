Podemos advierte a Lambán que el veto a su asamblea puede tener consecuencias

Díaz ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento después de que el consejo de administración de la Ciudad Escolar Pignatelli, que pertenece a la Diputación Provincial de Zaragoza (presidida por el socialista José Antonio Sánchez Quero) haya denegado a Unidos Podemos el uso de este espacio de la capital aragonesa para celebrar esta asamblea.

La reunión extraordinaria de cargos públicos, parlamentarios y alcaldes está convocada por Unidos Podemos, En Comù Podem y En Marea para construir un frente común contra las medidas del PP en Cataluña y en favor de un referéndum pactado.

La decisión de la DPZ, según Maru Díaz, "hace más difícil" para Podemos apoyar las políticas de Javier Lambán, después de que la formación morada respaldara su investidura en julio de 2015.

"Todo tiene consecuencias y todo suma", ha enfatizado la portavoz parlamentaria, y más cuando se descubre que Lambán "prefiere alinearse con el PP y Ciudadanos" cuando "toca apostar por el diálogo y la democracia".

Lambán, para la portavoz de Podemos, ha vuelto a ponerse de lado de Susana Díaz (rival de Pedro Sánchez en las anteriores primarias federales del Partido Socialista), en lugar de alinearse con las "políticas de cambio" del actual secretario general del PSOE.

Podemos Aragón cree que es "muy triste" que el PSOE Aragón se alinee con el sector "más reaccionario" de España y ha considerado que "no se puede defender la democracia recortándola".

La decisión de denegar el uso de este espacio, ha agregado, es "muy grave", porque supone eliminar la libertad de expresión de una serie de cargos públicos que pretenden reunirse y, por lo tanto, reprimir el derecho de reunión que "costó mucho" conquistar.

Por eso, ha pedido "responsabilidad" y "altura de miras" y no llegar a posiciones que "no hacen un favor" a la sociedad. "No se puede responder a este problema limitando la democracia", ha enfatizado Díaz.