Las cancelaciones masivas de Ryanair ya afectan a vuelos de Zaragoza

Ryanair ha decidido cancelar unos 50 vuelos diarios hasta noviembre "para mejorar la puntualidad". Este plan se anunció el viernes 15 y las cancelaciones comenzaron ya ese día por la mañana. Hay cientos de afectados en toda Europa; entre ellos, varios aragoneses. De momento se han suspendido al menos dos vuelos con llegada o salida de Zaragoza: el vuelo Bruselas Charleroi – Zaragoza del viernes 15 y el Zaragoza – Milán Bérgamo del domingo 17.

La compañía asegura que avisa a los viajeros con tiempo suficiente y les ofrece dos alternativas: cambiar la reserva a otro vuelo (si hay disponibilidad) o reembolsar el importe del billete. Pero varios aragoneses afectados por las suspensiones denuncian que no fueron avisados, y han tenido que buscar y pagar otras opciones.

"Estábamos tres personas en Holanda en un viaje de trabajo. Volamos el lunes pasado de Zaragoza a Bruselas Charleroi y teníamos previsto volver el viernes por la mañana. El vuelo salía a las siete de la mañana y fuimos la noche anterior a dormir al hotel del aeropuerto. El jueves por la tarde hicimos el check-in en la web de Ryanair sin problemas. Pasadas las once de la noche, cuando ya estábamos durmiendo, enviaron un mail a una compañera. A los otros dos no nos avisaron. Y no nos enteramos de la cancelación hasta que llegamos al aeropuerto", cuenta Rubén Cisneros, zaragozano que trabaja en una farmacéutica.