Más padres aragoneses comparten la baja por maternidad, pero es una práctica casi inexistente

“Hay más padres que optan por esta posibilidad, pero todavía sigue siendo una cuestión casi exclusiva de la mujer”, lamenta Pura Huerta, secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón. Desde su punto de vista, esto se debe a una cuestión “cultural” y “por más que se se pongan facilidades, no se registran importantes cambios”. La baja por maternidad tiene una duración genérica de 16 semanas (a excepción de si el parto ha sido múltiple). Las primeras seis semanas las tiene que disfrutar por “obligación” la madre, sin embargo, las otras diez las puede compaginar con el otro progenitor. Esta prestación se podrá disfrutar de manera simultánea o sucesiva con la de la madre.

“Al contrario que en muchos países europeos, en España no existe la conciencia de que padre y madre se pueden dividir estos meses”, subraya Huerta. De este modo, es la mujer la que generalmente asume la totalidad de la prestación y la que, posteriormente, acaba pidiendo una reducción de jornada en su puesto de trabajo. “Estos problemas de conciliación laboral traen consigo un retraso en la maternidad, que cada vez se tengan menos descendientes y, por lo tanto, se reduzca la natalidad”, explica. Asimismo, reconoce que no existe una medida que en estos momentos pueda hacer cambiar estas estadísticas: “La única opción sería hacerlo obligatorio; pero mientras siga siendo una posibilidad y se mantenga la mentalidad actual es complicado que haya cambios”.

Cuatro semanas por paternidad

Donde sí que se ha registrado una modificación importante es en la baja por paternidad. Desde enero de este año, los padres tienen derecho a cuatro semanas de prestación, el doble de las que existían hasta ahora. Sin embargo, este incremento tampoco ha incitado a más padres a solicitar esta prestación, al menos si se compara con años anteriores. De enero a junio un total de 3.787 aragoneses estuvieron un mes de baja tras haber sido padres; mientras que en 2016 esta cifra se situaba en 3.732.

Por provincias, la de Huesca es la que ha registrado un mayor incremento, ya que ha pasado de 580 prestaciones a 652, lo que supone un 12,41% más. Esta tendencia se ha visto contrarrestada por Teruel, donde se han producido unas 60 bajas menos, hasta situarse en 357 en solo seis meses. Por su parte, en Zaragoza la variación ha sido mínima: de 2.739 a 2.778. Una situación que se repite en el resto de las comunidades españolas.

“No ha habido variaciones significativas, pero realmente la gran mayoría de los padres que tienen derecho a ella se la cogen”, asegura Huerta. Una opinión que comparten desde CEOE Aragón y CEPYME Aragón. “Las posibilidades siguen siendo las mismas para hombres y mujeres así que entendemos que la decisión de acogerse a la baja o no está relacionada con la cultura que cada uno tiene al respecto, así como con las decisiones personales de cada pareja”, subraya Carmelo Pérez, secretario general de CEPYME Aragón.

Si bien es cierto que las bajas de maternidad y paternidad se corresponden al 98,67%; no se puede decir lo mismo de la relación entre estas prestaciones y el número de nacimientos. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2016 (no existen datos más actuales) se registraron 10.926 nacimientos en Aragón; mientras que solo 7.438 padres disfrutaron de la prestación correspondiente. Esto supone que más del 30% no se acogieron a este derecho. Es necesario recordar que existe cierto margen de error por padres sin derecho a esta prestación, madres solteras y parejas formadas por dos mujeres. Aún así, hay un porcentaje de la población masculina que no se acoge a este derecho.

Más inversión

Aunque haya un volumen similar de prestaciones por paternidad, el gasto en estas asistencias se ha visto incrementado en un 85%, llegando a rozar los 6 millones de euros solo en Aragón. La razón de este incremento es muy clara, ya que el número de semanas se ha duplicado, pasando de dos a cuatro. La mayor parte de este gasto se ha producido en la provincia de Zaragoza (casi 4,3 millones de euros), posteriormente se encuentra la de Huesca (con 863.474 euros) y la de Teruel (451,763).