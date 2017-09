Santa Eulalia de Gállego: se fue, vino... y ya vence; la ilusión de Jorge Senar

Santa Eulalia de Gállego es tierra aguerrida. Su magnífico entorno, con el río a los pies y los mallos en el horizonte, es un reto perenne para los fotógrafos. En la zona hay tradición de mirar frente a frente a los temporales, ya sea de modo metafórico o literal; si además se cuenta entre los censados con un alma emprendedora tan palmaria como la de Jorge Senar (81 años en el DNI, ni pizca de cansancio vital), pues... miel sobre hojuelas. Hijo del pueblo, Senar lleva algo más de una década al frente de Bodegas Pegalaz, empresa familiar (patriarca, hijos, yernos y parientes de segunda capa) que produce el apreciado tinto Firé en dos versiones; el procedente de un ‘coupage’ de cabernet sauvignon, merlot y tempranillo y el de garnacha. Las coquetas instalaciones junto a las seis hectáreas de viñedos propios que las surten (más otras tres de vecinos y amigos trabajadas por Pegalaz) tienen al pueblo y los mallos de Riglos como guardianes tácitos.

"Aquí nací y pasé toda mi infancia −señala Jorge−. A los 16 años ya me marché a Zaragoza, pero siempre pensé en regresar, y lo hice a los 60. Mi abuelo me enseñó a pisar la uva, a sacar el mosto: me intrigaba mucho que ese líquido tan rico tuviera luego un sabor tan diferente con la fermentación. El abuelo me decía que de mayor lo entendería, y yo le dije que tendría viñas de mayor y haría mi vino".

Un salto de fe