Las empresas de Aragón apuestan por las redes sociales y aparcan las páginas web

A pesar de la tendencia al alza en el uso de las nuevas tecnologías; las empresas aragonesas viven a dos velocidades diferentes. Casi el 100% de las compañías de más de 10 trabajadores tienen internet en sus instalaciones, una situación que se lleva repitiendo varios años; sin embargo, en las empresas más pequeñas esta adquisición todavía no se ha generalizado, aunque continúa avanzando a buen ritmo. En el último año ha pasado de haber internet en el 69% de las microempresas a que más del 72% cuenten con esta opción.

"La tecnología ha transformado la forma de gestionar las empresas y la manera en que estas se relacionan con el entorno (clientes, proveedores, competidores, administraciones, etc.) y cada vez son más las que necesitan realizar un uso intensivo de ella", subraya Fernando Callizo, presidente de CEOE Aragón. Desde su punto de vista, al margen del creciente número de empresas tecnológicas (muchas también pymes), "la tecnología puede ayudar a las empresas de cualquier sector a ganar agilidad y precisión en el análisis de datos y la toma de decisiones, generando oportunidades de negocio y colaboración con el entorno".

Respecto al tamaño, reconoce que las grandes suelen ser más tempranas que las pymes en la adopción de nuevas tecnologías y en la constante renovación, siendo tractoras de las pequeñas en algunos casos. "Esto ocurre tanto en el plano tecnológico como en todos los aspectos de la gestión empresarial por recursos y posibilidades tanto económicas como de personal y dimensión", puntualiza.

El mayor uso de las nuevas tecnologías ha repercutido en que cada vez más compañías apuesten por las redes sociales. Sin embargo, la utilización de las páginas web se ha estancado totalmente; una decisión bastante relacionada con el coste que conlleva poner en marcha una opción y otra. “Hay que estar en Internet, ya sea con una página web o simplemente en redes sociales, y ofrecer un buen producto además de inmediatez y atención al cliente. La velocidad de adaptación debe ser enorme y el que se quede atrás está condenado”, reconoce Carmelo Pérez, secretario general de CEPYME Aragón. Por ello no es de extrañar que el volumen de microempresas con presencia en los medios sociales haya pasado del 27,9% al 39,14%; más de 10 puntos porcentuales. Por el contrario, las páginas web se han reducido en 3 puntos, hasta el 23,87% de los comercios con internet.

No obstante, esta tendencia no solo se vive en las empresas más reducidas; puesto que en las compañías de más de 10 empleados, la situación es similar: el volumen de páginas web se mantiene casi invariable, mientras que los medios sociales crecen en 9 puntos porcentuales hasta rozar el 48%. En este campo, el sector industrial tiende a apostar más por el uso de medios multimedia como Youtube o Instagram; mientras que en servicios y en la construcción utilizan más Twitter y los blogs. No obstante, al igual que en el resto de aspectos de la vida actual, Facebook es la aplicación más utilizada por todos los tipos de empresas. Asimismo, cada vez hay más compañías que se decantan por herramientas para compartir conocimientos, aunque sigue suponiendo solo un 11% de las empresas.

El principal uso que les dan las compañías aragonesas a los medios sociales es “desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado a través de publicidad”: un 86,55% de las empresas de más de 10 trabajadores lo hacen. Asimismo, la mayor parte (más de un 67%) las utilizan para recibir o enviar opiniones de clientes. Por el contrario, los usos menos habituales son la selección de personal (24,28%) y el intercambio de opiniones y conocimientos dentro de la propia compañía (31,06%). De hecho solo el 3,53% consideran que los medios sociales no son útiles para la generación o desarrollo de su negocio.

“Las ventajas de estar en internet son claras: ampliación del mercado, posicionamiento de marca o, como ocurre con el comercio electrónico, puede suponer una nueva fuente de facturación...”, reconoce Pérez. No obstante, también recuerda que existen algunas desventajas como “la falta de formación, el tiempo que exige o la inversión que requiere algo que, sobre todo para los pequeños empresarios y autónomos, suponen unos hándicaps que les impiden embarcarse en esta nueva vía”.

Menos pago por publicidad

Con el aumento del uso de las redes sociales, algunos empresarios deciden centrarse en esta faceta y dejan de lado el pago por anunciarse en internet. Según los últimos datos publicados por el INE, mientras que en el año 2016 el 24% de las empresas aragonesas (de las de más de 10 trabajadores. No existen datos de las microempresas) apostaban por esta cuestión, en la actualidad esta cifra ni siquiera llega al 21%. El descenso, aunque es lento, empieza a ser palpable.

El 19% de las sociedades que apuestan por este método para captar clientes, lo hacen a través de publicidad dirigida. Dentro de este campo, lo más habitual es lo basado en el contenido de la web o las palabras clave utilizadas por los usuarios (80,84%), aunque también hay muchos que se decantan por el rastreo de actividades anteriores de usuarios (37,08%) y su geolocalización (45,99%). El porcentaje de estas opciones más o menos se mantiene, excepto, en el caso de la geolocalización que casi se ha duplicado en un solo año. Esto demuestra que muchas pymes (que constituyen la mayor parte del tejido empresarial aragonés) prefieren mostrar su producto a los usuarios aragoneses.