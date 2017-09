Debate en Fonz sobre la regeneración política en España

Tras escuchar por la mañana al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, hablar sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar, por la tarde ha sido el turno de la fundadora de Podemos, la politóloga y socióloga Carolina Bescansa, y del miembro de la ejecutiva nacional de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Parlament de Cataluña, el licenciado en derecho y comunicación Fernando de Páramo. El debate ha estado moderado por la directora del curso, Carmen Lumbierres, quien han planteado a los políticos cómo se puede mejorar la calidad democrática.

El secretario de comunicación de Ciudadanos ha subrayado que la regeneración democrática "es uno de los pilares de nuestra formación" y ha asegurado que su partido la defiende "por honestidad política y porque debemos modernizar la actividad política. Hay que devolver mucha de esa honestidad que han perdido los viejos partidos de este país. Y por otro lado, si no somos capaces de poner la regeneración democrática va a ser difícil que haya estabilidad en nuestro país y afronte los grandes retos que tenemos en sanidad, educación y economía".

Para de Páramo, su partido ha presentado varias medidas en esa línea que ya llevaba en su programa electoral, como quitar los aforamientos a los diputados y senadores. "La corrupción es el segundo problema para los ciudadanos y ¿qué podemos hacer los políticos para subir el listón? Propuestas como quitar aforamientos, puede acercar la política a la ciudadanía, todos esos privilegios que gozan los diputados de todas las cámaras, podría ser uno de los paquetes de medidas a adoptar".

Además ha recalcado que la mejor auditoría que los ciudadanos pueden hacer es “saber cuántas propuestas se han hecho y cuántas hemos conseguido implementar. Nuestro programa no cambia cada un cuarto de hora”. Y ante las críticas de su interlocutora en la mesa sobre las críticas por apoyar al Gobierno de Rajoy ha señalado que el “trabajo de los diputados de Ciudadanos está en la mesa de negociaciones, porque toca negociar con los partidos ya que es el sistema parlamentario que tenemos”.

Desde Podemos, Carolina Bescansa considera que la situación de “putrefacción política por la corrupción y de precariedad económica se ha normalizado. Tenemos un país en el que la falta de derechos es la generalidad, el 20% del PIB es economía sumergida, el 30% de los niños de nuestro país viven en riesgo de exclusión. El problema de ahora es que eres pobre y no tienes esa pinta. Estas realidades se normalizan en nuestro país”. Bescansa ha señalado que hace cuatro años “había un discurso de indignación, y ahora se ha normalizado como parte del paisaje de nuestro país. La crisis financiera y económica, que aunque haya indicadores macro, no se está dando. La crisis económica se suma la crisis institucional, que viene de la cimentación de la putrefacción de la corrupción. En este país mucha gente se ha corrompido por encima de nuestras posibilidades”.

Bescansa ha situado a la corrupción en el principal mal que debe atajar la regeneración democrática, una corrupción sobre todo política y que a su juicio se aprecia en el poder legislativo. “El gobierno decide qué se puede y qué no discutir en el Congreso de los Diputados y ha decidido que no se puede decidir nada sobre los presupuestos del Estado. Sanidad, Educación, pensiones, ¿qué no afecta a los presupuestos? El PP como no tiene la mayoría ha echado mano de la prerrogativa constitucional. Desde que Mariano Rajoy es presidente se han aprobado 8 leyes, y han vetado 34 iniciativas de ley, y eso va a ser la norma”, ha criticado la líder morada.

A su juicio, hay un clima de desencanto tras el 15 M porque sólo se quedó en la fase “destituyente” pero falta la de transición y la constituyente. Una última fase que debe realizarse por dos vías: la reaccionaria, “que promueve el PP con el apoyo de Ciudadanos y en ocasiones el PSOE” o la transformadora “pero no se dieron los números en el Parlamento para lograrse”.

Para Bescansa, la ciudadanía es suficientemente madura y preparada para abrir un debate serio de regeneración democrática: “Estamos en una crisis de régimen y estamos para debatir qué reglas de juego queremos y qué hacemos con los recursos. Esta sociedad está muy preparada para abrir un proceso social, participativo, para pensar como son las reglas del juego del país en el que vivimos”.

El desencanto que ambas fuerzas han despertado entre el electorado ha sido palpable en el turno de intervenciones del público.

Fernando de Páramo ha respondido a las críticas sobre la condición urbanita de Ciudadanos y poco arraigada a la España interior, aduciendo que la formación "tiene un gran reto que es llegar a más gente y más municipios, y eso es parte de nuestro objetivos, pero somos un partido joven. La corrupción está en todas partes y en el medio rural. Hay que trabajar en tres niveles, en el Congreso, a nivel autonómico y en la cercanía".

Para el portavoz adjunto del Parlament, las expectativas en Ciudadanos "estaban muy altas y eso es un orgullo y con el poco tiempo que llevamos que se nos exija gobernar y estar arriba es una motivación, pero las transformaciones requieren tiempo, y todos los demócratas tenemos que defender lo que deciden los españoles en las urnas, y los españoles nos sitúan cuatros en el Estado. Estoy orgulloso de nuestros resultados, habrá que explicarse mejor, seguro que se puede mejorar muchas cosas, y hay que reflexionar".

Sobre la autocrítica, para no adoptar las prácticas de los "viejos partidos", de Páramo ha asegurado que "los partidos son organizaciones y al final se generan conflictos y situaciones de las que hay que aprender".

Por su parte, Carolina Bescansa ha confirmado que tras las elecciones del 20 D "ha habido una enorme desilusión en este país; íbamos a llegar y ganar, y cambiar, yo creo que creímos que desde el Parlamento se podían hacer muchas más cosas y creímos que íbamos a poder legislar". "Hay desilusión en España, porque la mayoría de la sociedad quería que pasará una cosa que no ocurrió. Había una enorme ola de cambio y las fuerzas del estatus quo no quisieron cambiar. Veremos si existe fuerza para cambiarlo", ha sentenciado.

Asimismo ha realizado autocrítica sobre la gestión interna de Podemos: "Claro que tenemos problemas; hemos creado algo en apenas tres años y eso nos ha obligado a cometer muchos errores y con todo con eso, Podemos es el partido más democrático y transparente de España y uno de los mayores del mundo. No le debemos dinero a los bancos, y todas las decisiones importantes se someten a procesos democráticos".

La última ponencia la han impartido el profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza José Ángel Bergua, que conversó con la periodista y consultora política Inma Aguilar sobre la denominada 'Era de lo post'.