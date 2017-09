Un aragonés recibe 700 euros menos que un extremeño en becas del Ministerio de Educación

La comunidad aragonesa se sitúa como la undécima (de 18, ya que se tiene en cuenta la UNED) que menos recibe por cada uno de sus becarios. Según los datos del Ministerio, un total de 10.072 aragoneses obtuvieron una ayuda para llevar a cabo sus estudios universitarios en el curso 2015-2016 (último publicado). Este organismo destinó 18,78 millones de euros a costear tanto las tasas universitarias (es decir, la matrículas), las cuantías fijas y las variables (dependen de si el alumno debe de cambiar su lugar de residencia habitual, su nivel de ingresos y su nota media). Aquí se incluyen tanto los aragoneses que estudian en la Universidad de Zaragoza como los que lo hacen en la San Jorge y, además, aquellos que se desplazan a otras comunidades autónomas.

“Las razones que explican estas diferencias tan importantes se encuentran tanto en la movilidad de los estudiantes como en las rentas de sus familias”, subraya José Antonio Gadea, representante del colectivo Estudiantes en Defensa de la Universidad (EDU). No hay que olvidar que los requisitos económicos son los mismos en todas las comunidades y que Aragón cuenta con unos salarios por encima de la media española. “De este modo, hay más extremeños o andaluces que cumplen los requisitos económicos”, subraya Gadea. Teniendo en cuenta esta cuestión ya no extraña que sean los extremeños los que más ingresan por becas ya que, según la encuesta 'Decil de salarios del empleo principal' del Instituto Nacional de Estadística (INE), son ellos los que tienen unos salarios medios más bajos: 1.549,9 euros brutos mensuales en 2015.

Por el contrario, Aragón (1.938,6) se sitúa por encima de la media española (1.893,7). La tabla está encabezada por las comunidades de Madrid (2.265,8), País Vasco (2.250,2) y Navarra (2.056,3 euros). Todas ellas se encuentran por debajo de la media cuando nos referimos a la cuantía que recibe cada becario del Ministerio de Educación. Asimismo, es importante señalar que tanto País Vasco como Navarra cuentan con sus propias becas autonómicas, que no son compatibles con las estatales.

Otro factor que influye en la cuantía de la beca es si el alumno tiene que modificar su lugar de residencia para cursar sus estudios académicos. “En el campus público aragonés tenemos una amplia oferta para los estudiantes. No están disponibles todas las titulaciones existentes, pero sí que es bastante generalista; por lo que pocos alumnos tienen que irse a otras comunidades en busca del grado que desean”, explica Gadea. Tal y como se puede comprobar en la página web de la Universidad de Zaragoza, alrededor del 80% de los estudiantes proceden de la misma comunidad.

Por el contrario, en otros campus españoles sí que existe un mayor movimiento. Especialmente, en aquellas comunidades más reducidas en las que la oferta se ve más limitada. Por ejemplo, en el informe 'Datos y Cifras del Sistema Universitario español' del Ministerio de Educación se puede comprobar que más del 50% de los alumnos que realizan la selectividad en Extremadura se matriculan en otras comunidades autónomas, especialmente en Andalucía y Castilla y León.

Más de 6.000 becarios en la UZ

Los datos anteriormente mostrados reflejan el número de aragoneses que tienen una ayuda estatal. Por su parte, los difundidos por la Universidad de Zaragoza incluyen a alumnos aragoneses y también de otras comunidades. En total, en el curso 2015-2016, 6.298 estudiantes del campus público aragonés recibieron una beca estatal y cada uno de ellos ingresó de media 1.606 euros.

Según la información publicada referida al recién terminado curso académico, el número de beneficiaros ascendió a 6.307 y cobraron una media de 1.991. De este modo, se pone fin a los continuos descensos de las cuantías reflejados en las últimas convocatorias.

Hasta el 17 de octubre para presentar la documentación

Los universitarios españoles tienen hasta el próximo 17 de octubre para presentar la documentación necesaria al Ministerio de Educación para que ellos, posteriormente, la revisen y seleccionen a aquellas personas que tienen derecho a que se les conceda.

Las becas del Ministerio están compuestas por una parte fija y otra variable. En el primer caso, se incluye el pago de la matrícula (créditos matriculados por primera vez y si el estudiante es de una universidad privada se tiene en cuenta el precio mínimo establecido por la comunidad autónoma en una titulación pública de la misma experimentalidad), la cuantía fija asociada a la residencia (1.500 euros) y la relacionada con la renta del estudiante (1.500). En la parte variable se tendrá en cuenta la nota media del expediente y su renta familiar.

Por su parte, desde el año pasado el Gobierno de Aragón ha impulsado dos tipos de ayudas para universitarios: una dirigida a alumnos que deben desplazarse de un punto a otro de la Comunidad y otra para costear parte de los gastos derivados del estudio de un máster. Ambas son compatibles con las del Ministerio, pero su plazo de solicitud ya ha terminado.