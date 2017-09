Torralba de Aragón: bandeja paisa y papas con mojo en los Monegros

El alcalde del municipio, Antonio Bayod, es uno de esos tipos simpáticos y vehementes, que no se anda con rodeos a la hora de los relatos. "Llevo de alcalde desde 2003. El anterior se quedó cuatro años de teniente mío para echarme una mano, y creo que aprendí. Estamos aplicando la concentración de fincas y la modernización de riegos, y también tratamos de encontrar financiación para una depuradora de mantenimiento sencillo".

Al hablar sobre el sainete del hotel no se anda con paños calientes. "Al principio, mucho interés, pero poco a poco se nos fueron rajando. Vino mucha gente a ver el pueblo y el establecimiento, pero luego se lo pensaban mejor; que si los hijos están en la escuela a mitad de curso, que si esto, que si aquello… hay que tener las cosas claras para dar un paso así. También se acercó alguno con intenciones poco claras. Al final seleccionamos 14 candidatos, Marta fue la más apropiada y aquí sigue. Estamos contentos con ella y ella con nosotros, creo". Marta, que está a la vera del alcalde, ríe y asiente.

Múltiples experiencias

Marta Consuelo Flores llegó a Torralba desde Asturias, donde también trabajaba en hostelería. Antes estuvo dieciocho años en las islas Canarias, su primera etapa en España desde Colombia, donde nació. "No sabía donde estaba Torralba, hasta tardé en encontrarlo en el mapa −reconoce Marta, mientras el alcalde se echa las manos a la cabeza− pero me llamó la atención, hice la solicitud y acepté el reto: no me arrepiento, me han tratado muy bien. El alcalde ya me conoce y sabe que soy clara; si no se porta bien, es su problema, aquí −vuelve a sonreír− mando yo. Las costumbres son diferentes en cada punto de España, pero una se adapta y aprende".

Su hoja de ruta vital ha dejado a Marta muchas recetas a la hora de lucirse en el restaurante: las enumera rápidamente. "Me sale muy bien la papa arrugá con mojo, las croquetas de calamar, la fabada… y he aprendido ya cosas aragonesas, quiero progresar con las migas. También hago especialidades colombianas, claro: un día me dio por hacer la bandeja paisa, plato contundente de la zona de Antioquía, con una base de judías y arroz a la que se añade chorizo, varias carnes, arepa, aguacate… también hago tamal tolimense, empanadas… trato de aportar variedad, sin descuidar los platos tradicionales".

El hotel tiene nueve habitaciones y bar-restaurante; se ha dispuesto un apartamento para que Marta resida en él. Hay movimiento; en verano paran allí muchos cosechadores, amén de los técnicos de los parques eólicos. El turismo rural funciona en Semana Santa y verano, y hay buenas rutas senderistas por la zona, amén de un coto de caza privado que también registra bastante actividad.

LOS IMPRESCINDIBLES

Ventura Bagüés

Este hijo de Torralba, nacido en 1880, fue periodista y publicista, y se especializó en la crítica taurina como Don Ventura, Entre sus obras destacan ‘De cabo a rabo’ o ‘Historia taurómaca de Cocherito’.

Joaquín Orús

Joaquín Orús (nacido en Torralba) abrió en Zaragoza en 1889 su primera tienda de ultramarinos y chocolates, que luego terminó siendo fábrica chocolatera, una de las primeras de la ciudad.

Dos ermitas de Santa Ana

La ermita vieja data del siglo XVIII, y está situada en un cerro a las afueras del pueblo: se llega en romería el 26 de julio, día de la patrona. En los años sesenta se construyó allí la nueva.

