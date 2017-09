Teruel, Tarragona y Guadalajara piden una autovía que los conecte con Madrid

Así lo ha anunciado a los medios el presidente de la Diputación de Teruel, Ramón Millán, poco antes de reunirse con su homólogo de Guadalajara, José Manuel Latre, y el diputado provincial de Recursos Humanos y Políticas Activas de Ocupación de la Diputación de Tarragona, Joan Josep Malrás.

Un encuentro en el que los representantes de las tres instituciones han acordado, según ha señalado Millán, trasladar al Gobierno central este proyecto, en el que llevan trabajando un tiempo, para que "eche a andar" y comiencen a desarrollarse los estudios previos.

En palabras del dirigente turolense, de la reunión de hoy saldrá un "argumentario común" para defender la puesta en marcha de esta autovía, "una línea prácticamente recta entre el centro de España y la salida al Mediterráneo por Tarragona".

La autovía discurriría desde Madrid por Guadalajara y Alcolea del Pilar, y en Teruel por Monreal del Campo y Alcañiz hasta Tarragona, siguiendo los ejes de la N-211 y la N-420.

En la provincia de Teruel, Millán ha explicado que pasaría por zonas poco pobladas actualmente o con perspectivas negativas, y por ello "vertebraría la provincia por el centro", por lo que considera que es "la única infraestructura que podría salvar esa zona".

Así, cree que solo el anuncio del compromiso con esta infraestructura animaría a instalarse a empresas, lo que ya contribuiría al desarrollo de estos territorios.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Guadalajara ha dicho que es una "vía fundamental para el desarrollo de las provincias".

En la suya afectaría a la zona de Molina de Aragón, donde se iniciaría la autovía, que conectaría con la N-211 desde Alcolea pasando por Molina de Aragón para acceder a Monreal del Campo, y luego ir hacia Alcañiz, donde conectaría con Tarragona.

En tiempos de lucha contra la despoblación, ha resaltado Latre, crear redes de comunicación es "un incentivo para el desarrollo económico e industrial", además del incremento de la seguridad.

Por su parte, el diputado de Tarragona ha destacado la necesidad de mejorar la comunicación de esa parte interior de la provincia, concretamente de municipios como la entrada y salida de Reus, Falset o Gandesa, con zonas urbanas que soportan además mucho tráfico al ser atravesadas por una carretera nacional.

Ha recordado que la provincia cuenta con localidades de menos de 500 habitantes y que hay muchos municipios pequeños que están apostando por ser almacenes de empresas de distribución en Internet, y necesitan buenas carreteras.

Como ejemplo del estado de la línea, el diputado ha dicho que ha recorrido este mismo jueves esa carretera para acudir a Teruel, y desde Tarragona el trayecto le ha supuesto casi tres horas y media, algo que no pueden permitir si el objetivo es "revitalizar el territorio".

A preguntas de los periodistas, han reconocido que el aforo actual no es muy elevado pero eso, han insistido, no es un argumento para analizar la viabilidad de la futura infraestructura, porque actualmente el estado de la carretera no hace que sea atractiva.

Estiman que no sería un coste muy elevado y han llamado la atención sobre el hecho de que es la vía más factible para conectar esta parte de España, donde desarrollar el ferrocarril presentaría muchas más dificultades.