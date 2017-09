Multa de 15 euros por declarar la extra de 2012

"Encima de que es el Gobierno de Aragón el que la abona tarde, ahora somos nosotros los que tenemos que pagar una multa". Con esta desagradable sorpresa se encontró un facultativo aragonés hace unos días, cuando Hacienda le reclamó, por medio de una carta certificada, 15,58 euros de intereses demora por declarar "tarde" la parte de la paga extraordinaria de 2012 que cobró en mayo. Debido a la crisis, los funcionarios no recibieron la extraordinaria de hace cinco años y el Ejecutivo autonómico la ha ido devolviendo poco a poco. Hace cuatro meses, recibieron otro 25% y está previsto que la última cuarta parte se la abonen a final de año o principios de 2018.

Al recibir la parte de la paga extra, muchos funcionarios decidieron hacer una declaración complementaria de 2012 para declarar ese dinero. Además de las retenciones pertinentes, la "desagradable sorpresa" les ha venido después. "He recibido dos cartas certificadas reclamándome 15,58 euros por no declarar a tiempo ese dinero... ¡Pero si no lo había cobrado y no por mi culpa!", lamenta este funcionario. Según ha podido saber este periódico, no es el único caso que se ha producido. "Si a todos los funcionarios nos reclaman 15 euros por intereses de demora, la cantidad no es baladí", añade otro médico.

No es la primera vez que algunos médicos sufren un encontronazo con Hacienda, ya que bastantes han tenido problemas en los últimos años con la declaración del dinero que perciben por las guardias de diciembre (se cobran en enero). De hecho, para evitar cualquier desencuentro con Montoro en ese sentido, muchos funcionarios evitan hacer declaraciones complementarias con el dinero que reciben fuera de tiempo.