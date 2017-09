Beamonte y Lambán se cruzan duras críticas y descalificaciones

El presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte, realizó este jueves una intervención dura y muy crítica con el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien replicó en un tono aún más duro. Hubo reproches y descalificaciones por ambas partes a lo largo de la hora y media que duró el cara a cara más tenso que se ha vivido en las Cortes en estos dos últimos años. Beamonte inició su discurso sin dar lugar a la tregua. “Usted llega a este debate –dijo dirigiéndose a Lambán- como un político aturdido, mezclando los asuntos propios del Gobierno de Aragón con las afrentas internas de los socialistas, amenazando con un adelanto electoral. Y eso es gravísimo y no tiene procedentes… Usted es un problema para Aragón. Muéstrese ante este Parlamento como algo más que el espectro que es, un hombre doliente y desvalido, rehén de un pacto trampa con Podemos y atormentado por su situación en el PSOE”.

Lambán respondió calificando a Beamonte de “torpe, rápido para el insulto, contradictorio y líder de la derecha más rancia, porque desprecia mucho e ignora todavía más. Yo no mezclé las primarias con el debate y ni mencioné el proceso democrático de mi partido. Está claro que el PP no sufre de estrés democrático, porque no practican la democracia en su partido”.

El líder del PP-Aragón acusó en varias ocasiones al Gobierno PSOE-CHA de “haber perdido oportunidades para Aragón a lo largo de estos dos años” y aseguró que los pocos avances que han tenido lugar en la Comunidad “han sido por actuaciones y medidas del Gobierno de España y no por los del Ejecutivo de coalición” al que consideró supeditado a las decisiones de Podemos “sin tener en cuenta los intereses generales de los aragoneses”. Pese a que hizo varios ofrecimientos de diálogo y consenso, Beamonte afirmó que Lambán “ha convertido la acción del gobierno aragonés en una supuesta batalla ideológica y ataca la libertad de las personas y el sentido común”. El presidente popular resaltó que “los aragoneses pagan más impuestos en estos dos años, peor ni usted ni su Gobierno les devuelven es esfuerzo”. También le acusó de provocar un conflicto con la concertada y de que “su concepto paternalista de sociedad benéfica es viejuno y poco transformador”.