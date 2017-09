Ariño: El juez de paz que se llevó un susto de muerte

José Antonio Oliete está al frente del bar−restaurante Bahía en Ariño desde 1981, pero a lo largo de esa trayectoria ha ejercido muchas otras actividades. La más señalada, sin duda, es la de juez de paz durante doce años, amén de una concejalía municipal y el puesto de consejero de turismo en la comarca. Recién entrado en la sesentena, disfruta de su negocio y sigue empeñado en aportar su granito de arena al mejoramiento de Ariño en el plano socioeconómico.

Su historia en el mundo de la hostelería se remonta a la década de los setenta. "Nací aquí −explica José Antonio− y me fui a Barcelona a los 16 años a trabajar en los hoteles. Luego estuve en Zaragoza e hice la mili en la Escuela del Estado Mayor de Madrid. Volví a Zaragoza y cuando llevaba apenas tres meses, surgió la posibilidad de coger este bar".

José Antonio ha ido más allá de los afanes hosteleros, aunque el deseo de mejorar su negocio nunca haya menguado. "Me he dedicado mucho al servicio público. Como juez de paz he visto cosas de las que te hacen fuerte para afrontar los reveses de la vida, como el levantamiento de cadáveres; no llegué a hacer juicios de faltas con sanciones, porque la ley me facultaba para ello pero no me parecía responsable hacerlo sin una formación legal adecuada. Fui concejal cuatro años con Joaquín Noé, que sigue de alcalde, y pasé ocho como consejero de turismo en la comarca".

Debut macabro