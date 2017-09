Chimillas: caballos y terapia, alivio mágico para cuerpo y alma

En 1998, la película de Robert Redford ‘El hombre que susurraba a los caballos’ convirtió esa frase en una metáfora de seducción. Aunque los equinos parecen especialmente sensibles al cariño, lo de susurrar no deja de ser una opción; hablarles y acariciarles también funciona, si se conocen las claves para establecer una comunicación correcta. Esa reflexión, asociada a una idea de negocio fundamentada en el amor a la naturaleza y los animales, alimentó la materialización de la Residencia y Centro Hípico Los Rosales en Chimillas, muy cerca de Huesca. Además de las actividades que se presuponen a esta iniciativa, Los Rosales lleva cuatro años con una interesante muesca en su menú; la rehabilitación de enfermos basada en la monta a caballo.

José Luis López Franco, natural de Chimillas, empezó con la aventura en 1996 y volvió a vivir al pueblo después de años en Huesca. "Siempre me habían gustado los animales −recuerda− y un día me decidí a dejar el trabajo y sacar adelante esta ilusión. No había residencias caninas en Huesca y vi la posibilidad de poner un negocio. Enseguida incorporé los caballos, empezamos a dar clases... un día conocí a la gente de la Asociación Estavida, me hablaron de las técnicas terapéuticas que desarrollaban con los caballos como pivote fundamental, y con ellos llegó María José, que luego se ha quedado trabajando con nosotros".