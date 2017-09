Nahhas: "Es un malentendido, solo mencioné la situación en Siria e Iraq"

"Es un malentendido, llevo cinco años prestando esta labor sin ningún problema y siempre he condenado la violencia". Así resumió ayer su defensa Fawad Nahhas, presidente de la comunidad islámica en Aragón y hasta esta semana, imán de la cárcel de Zuera. Instituciones Penitenciarias le ha notificado que no va a volver a prestar esta labor, tras constatar que en una charla con los reclusos había vinculado los atentados de este verano en Barcelona y Cambrils con las víctimas árabes por parte de las coaliciones internacionales.

Un extremo que negó el clérigo a este periódico: "Lo único que se mencionó es la situación en Siria e Iraq –relató–, de cómo lo están pasando allí los pueblos, bajo una situación de guerra. No es cierto en absoluto que yo haya hecho esa relación con los atentados. ¿Cómo voy a decir yo eso?".

Nahhas aseguró que no ha visto el informe por el que ha sido destituido, pero que va a reclamarlo para que se modifique y pueda retomar sus funciones en Zuera. "En todo este tiempo he advertido de las consecuencias del fanatismo y he pedido que todo el peso de la ley caiga sobre ellos", comentó.