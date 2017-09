Albalate del Arzobispo: Alabastro, regreso al futuro desde el Bajo Martín

Del 25 de septiembre al 6 de octubre, Albalate del Arzobispo se convertirá en la capital nacional del alabastro con el XI Simposio Internacional de escultura en este mineral. Olviden el ruido fónico que se crea entre el nombre del material y el del municipio; es más, lean los dos con rapidez y verán que la mezcla es musical.

Todo es armonía y entendimiento entre la piedra semipreciosa oriunda de la zona y el terruño donde mora desde tiempos inmemoriales; en esta quincena tan señalada, doce artistas de todo el mundo (desde España a Irán, pasando por Egipto) crearán obras en alabastro que pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, principal auspiciador del encuentro junto a la Comarca del Bajo Martín y empresas de la zona que ceden gratuitamente el material de trabajo.

El historiador del arte Santiago Martínez, de Alcañiz, es el actual encargado del Simposio. De hecho, debuta en la tarea, pero no en el tema: ha liderado las dos ediciones del Taller de Empleo ‘Trabajando el Alabastro’ en Albalate, programa integrado en el Inaem. "La trayectoria del encuentro –apunta Santiago– es muy relevante para la zona; además no hay muchos en España sobre el tema. Se trata de una labor de fondo, en la que no ha faltado el apoyo institucional. La idea partió de Fermín Marcén, se celebraba anualmente y se sustentó al principio gracias a los fondos Leader y la gestión de Adibama, la Asociación Desarrollo Integral Bajo Martín Andorra-Sierra de Arcos. Luego ya fue el Ayuntamiento el que pasó a hacerse cargo del Simposio, que ahora es bianual".