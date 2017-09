Lambán acusa a Miguel Gracia de "desestabilizar" al Gobierno con su apoyo a Carmen Dueso

El respaldo del PSOE de Huesca a Carmen Dueso escenificado este miércoles en la presentación de su candidatura a las primarias ha tenido una contundente respuesta por parte del presidente del Gobierno y secretario regional de los socialistas, Javier Lambán, quien ha criticado duramente a su compañero de partido y presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, por contribuir a “desestabilizar” al Gobierno de Aragón apoyando la opción de Dueso.

Horas antes de presentar oficialmente su candidatura, Lambán ha viajado casualmente a Huesca para inaugurar el curso escolar. Allí ha coincidido con el alcalde Luis Felipe, que también se ha posicionado públicamente a favor de Carmen Dueso, y pese a la tensión política que vive el partido, ambos han mantenido un encuentro cordial.

Javier Lambán ha asegurado que es "perfectamente respetable" que cualquier compañero de partido se posiciones "en el lugar donde estime oportuno", pero también ha resaltado que no puede ocultar su "sorpresa" ante el hecho de que políticos como Miguel Gracia apoyen candidaturas alternativas al Gobierno de Aragón y le ha echado en cara que no siga el mismo ejemplo que cuando era presidente Marcelino Iglesias. "Con Miguel vengo colaborando en política desde el año 1995. Los dos fuimos soportes importantes del Gobierno de Marcelino Iglesias y siempre tuvimos claro que el presidente tenía que ser también el líder del partido. Y yo desde Zaragoza lo apoyé siempre contra viento y marea, porque a veces desde allí había incomprensión hacia ese hecho. Por eso, ahora no entiendo cómo el compañero Miguel Gracia plantea una alternativa distinta", ha manifestado.