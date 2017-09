La vuelta el cole en el colegio más grande y en los más pequeños de Aragón

La ilusión y los nervios son los mismos este jueves para los cerca de 110.000 niños que vuelven este jueves al colegio. Pero la organización varía mucho entre el centro más grande (Jesuitas, en Zaragoza, con más de un millar de alumnos de Infantil y Primaria) y los más pequeños (varias escuelas rurales, con solo tres niños).

El director del colegio Miguel Servet de Villanueva de Sijena (Huesca) ya conoce a todos sus alumnos antes de empezar el curso. El centro tiene tres niños: unos mellizos en 6º y una niña que empieza 1º de Infantil. El director, tutor, profesor y especialista de Eduación Física, Javier Beltrán, fue a conocer el colegio en junio, cuando le dieron la plaza definitiva. Y ya ha hablado con las dos familias.

"Personalmente estoy contento porque vivo en Huesca y este destino me permite ir todos los días en coche. Profesionalmente es un reto. Nunca he trabajado en un colegio tan pequeño. La organización y la manera de impartir las clases son muy diferentes a un centro grande. Yo me coordinaré con el colegio de Sena, que está a solo 3 kilómetros. Compartimos especialistas con ellos de Música, Inglés, Religión, y Audición y Lenguaje. Y yo también impartiré allí la Educación Física", explica este docente con 11 años de experiencia en centros de Primaria y Secundaria de todo Aragón.