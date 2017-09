Hasta cinco grados de la UZ no han cambiado su nota de corte desde julio

Cada lunes de septiembre, decenas de jóvenes aragoneses (y también de otras comunidades autónomas) reciben la notificación de que han sido admitidos en la carrera que deseaban. Sin embargo, esta buena noticia no llega a todos. En algunos casos, estos futuros universitarios se encuentran en un puesto muy alejado de la lista de espera; pero en otros, a pesar de estar en la primera posición, no logran alcanzar su objetivo. Tras los primeros llamamientos (efectuados en julio y en septiembre), un total de cinco grados de la Universidad de Zaragoza no han acogido a ningún alumno más desde que se confeccionó el primer listado de admitidos.