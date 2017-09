El PSOE de Huesca se vuelca en apoyo de Carmen Dueso para las primarias

Si la diputada por Zaragoza y principal referente del sanchismo en Aragón, Susana Sumelzo, ya el miércoles se declaró "neutral" en este proceso, los sanchistas más reconocidos escenificaron ayer distintas posturas. Sus partidarios zaragozanos no acudieron y prácticamente fue nula la presencia de dirigentes provinciales. Sin embargo, sí se posicionaron expresamente varios cargos turolenses. Entre ellos, María José Villalba, miembro del Comité Federal y de la agrupación de Teruel capital, que fue una de las intervinientes en la velada, junto a la concejal de Mas de las Matas María Ariño. Dueso también recibió el espaldarazo de otros turolenses como el veterano Simón Casas y Manuel Royo, entre otros. Con estos primeros movimientos, Dueso tiene opciones para ganar, aunque sus posibilidades son menores que si contara con el respaldo de Sumelzo.

De la ‘embajada’ oscense formaron parte también el alcalde de Huesca, Luis Felipe, y la senadora Begoña Nasarre, además de un buen puñado de munícipes altoaragoneses como los de Canfranc, Zaidín, Tamarite, Salas Bajas, Alcampell y Pomar.

Dueso entró en un repleto salón de actos con la canción ‘Smoke on the Water’, de Deep Purple, de fondo. Un tema que, según explicaron desde la organización, carece de intencionalidad, simplemente "tiene fuerza", dijeron sobre su elección como sintonía.

En rueda de prensa, la exconcejala del Ayuntamiento de Zaragoza y líder de la agrupación Norte de la capital pidió al actual presidente autonómico y adversario en estas primarias que no utilice como "arma arrojadiza" el Gobierno aragonés. "Lambán debe terminar la legislatura y si hace cambios le competen a él como presidente del Ejecutivo", aseguró, para añadir que "hay que tener un poco de seriedad y respeto ante estas cuestiones tan serias". Defendió que una posible "bicefalia" no pondría en riesgo la estabilidad del Gobierno regional y que hay ejemplos, como las propias diputaciones de Zaragoza y Huesca.

Acerca de la posición "neutral" de Sumelzo, Dueso indicó que le parece "correcta" esta postura de la Ejecutiva federal. No obstante, precisó que esto no supone que Ferraz no tenga sus "preferencias" hacia una candidatura, en referencia a la suya, que apostó por Sánchez "desde el principio". "Estoy convencida, lo sé, de que Sánchez prefiere una candidatura a la otra, cualquier otra cosa no sería creíble, sería un ejercicio de hipocresía", concluyó. En cuanto a un posible cara a cara con Lambán, señaló que es una cuestión que todavía no se ha planteado.