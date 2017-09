Casi nueve décadas de amor loco a la tierra cobriza

Carlos Muñoz tiene 87 años. Agricultor, ganadero, cuarenta años de alcalde, procurador general de la Comunidad de Albarracín en dos intervalos, articulista (bajo el seudónimo de Tío Cachiles), artesano, ebanista por afición, conversador imbatible… historia viva del pueblo de la arenisca roja, de la tierra de Albarracín. Hablar con él es ponerse ante la corriente de un río caudaloso que no agrede, sino que nutre.

"Estuve del 46 al 59 en Zaragoza. Me lo pasé pipa –asegura Carlos– y guardo un gran recuerdo de aquello, pero a los de Teruel no nos tragan mucho en Zaragoza, no nos ponen ni mote. Una vez llegué a proponer que hiciéramos una autonomía propia junto Castellón, en Valencia no los quieren a ellos, y me llovieron los palos... pero ojo, soy tan aragonés como el que más. Me costó un poco volver al pueblo, notaba que me crecían las orejas tras catorce años sobre el asfalto, pero descubrí que los terrones te dan masaje en los pies. La vida aquí es más sana, y tenemos las comodidades del progreso. Mientras haya salud… como esto, nada".

El amor por su pueblo no le ciega a la hora de decir sus verdades. "Aquí se ha pasado casi de la edad media a la modernidad en sesenta años, aunque siempre hemos ido un poco a contracorriente, tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas. Es tierra de matriarcado; tras la expulsión de los moriscos, la zona la repoblaron navarros y vascos. Y a principios del siglo pasado había detalles que no se veían en otras zonas; por ejemplo, el hombre hacía los tratos del ganado, pero no se formalizaban hasta que la mujer no daba su aprobación".